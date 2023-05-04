Star Wars Jedi: Survivor начали продавать со скидкой в крупнейших магазинах за рубежом ©

К большому удивлению ожидаемый сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order уже можно купить по сниженной цене. С момента релиза экшена Star Wars Jedi: Survivor с открытым миром не прошло и недели, как проект стал получать первые скидки на крупнейших зарубежных площадках. Многие геймеры могут получить физическое издание игры всего за 60 долларов, когда оригинальная цена проекта составляет все 70 долларов.

Как было замечено, скидка на Star Wars Jedi: Survivor была выдана самими торговыми площадками, а не издателем. В таких маркетах, как Amazon и Target при покупке физического издания экшена для консолей есть возможность погасить эксклюзивный купон со скидкой на 10 долларов. Он распространяется, как на стандартную версию игры, так и расширенное издание, которое продается за 90 долларов.

К сожалению, такое предложение вряд ли доберется до нашего рынка, однако то, что для игры стали снижать цену так быстро не может не радовать. Скидка для цифровой версии Star Wars Jedi: Survivor может появиться, как раз к тому моменту, когда разработчики устранят проблемы с производительностью и другие сбои в игре.