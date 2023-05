Star Wars Jedi: Survivor названа лучшей игрой апреля на PlayStation ©

На официальном сайте PlayStation.Blog завершилось регулярное пользовательское голосование за лучшую игру месяца. В апреле геймерам больше всего понравился релиз приключенческого экшена Star Wars Jedi: Survivor. Проект от разработчиков из студии Respawn Entertainment сумел обойти долгожданные зомби-экшен, ремейк знаменитой игры и еще ряд других игр вышедших в прошлом месяце.

Как сообщается, Star Wars Jedi: Survivor была признана лучшей игрой апреля на PlayStation. Экшен в мире "Звездных войн" получил больше всего голосов от игроков. В голосовании также принимали участие Dead Island 2, Minecraft Legends, The Mageseeker: A League of Legends Story, ремейк Sherlock Holmes: The Awakened и несколько других проектов. Несмотря на технические проблемы Star Wars Jedi: Survivor, которые также встречались на PlayStation 5, игра покорила сердца игроков.

Star Wars Jedi: Survivor доступна для игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Недавно для игры был выпущен еще один важный патч с исправлениями, однако разработчикам есть еще над чем работать.