Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.3 489 оценок

Star Wars Jedi: Survivor названа лучшей игрой апреля на PlayStation

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Gutsz
Новости

На официальном сайте PlayStation.Blog завершилось регулярное пользовательское голосование за лучшую игру месяца. В апреле геймерам больше всего понравился релиз приключенческого экшена Star Wars Jedi: Survivor. Проект от разработчиков из студии Respawn Entertainment сумел обойти долгожданные зомби-экшен, ремейк знаменитой игры и еще ряд других игр вышедших в прошлом месяце.

Как сообщается, Star Wars Jedi: Survivor была признана лучшей игрой апреля на PlayStation. Экшен в мире "Звездных войн" получил больше всего голосов от игроков. В голосовании также принимали участие Dead Island 2, Minecraft Legends, The Mageseeker: A League of Legends Story, ремейк Sherlock Holmes: The Awakened и несколько других проектов. Несмотря на технические проблемы Star Wars Jedi: Survivor, которые также встречались на PlayStation 5, игра покорила сердца игроков.

Star Wars Jedi: Survivor доступна для игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Недавно для игры был выпущен еще один важный патч с исправлениями, однако разработчикам есть еще над чем работать.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Destroited

И худшей оптимизацией последних лет !

-2
GALAHAD4651

Говоришь последних лет?! 🤔🤔🤔

Ну да, ну да

У Киберпанка значит на старте и даже через полгода серьёзных проблем с оптимизацией не было!???

Также с визуалом проблем на старте и позже!?

Великие специалисты только через год сделали нормальную текстуру и физику воды!!!

Это достижение, несомненно!

ИИ в Киберпанке до сих пор с приколами, а ты говоришь что у Jedi Survivor худшая оптимизация последних лет!

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