Star Wars Jedi: Survivor названа лучшей игрой апреля на PlayStation

На официальном сайте PlayStation.Blog завершилось регулярное пользовательское голосование за лучшую игру месяца. В апреле геймерам больше всего понравился релиз приключенческого экшена Star Wars Jedi: Survivor. Проект от разработчиков из студии Respawn Entertainment сумел обойти долгожданные зомби-экшен, ремейк знаменитой игры и еще ряд других игр вышедших в прошлом месяце.
Как сообщается, Star Wars Jedi: Survivor была признана лучшей игрой апреля на PlayStation. Экшен в мире "Звездных войн" получил больше всего голосов от игроков. В голосовании также принимали участие Dead Island 2, Minecraft Legends, The Mageseeker: A League of Legends Story, ремейк Sherlock Holmes: The Awakened и несколько других проектов. Несмотря на технические проблемы Star Wars Jedi: Survivor, которые также встречались на PlayStation 5, игра покорила сердца игроков.
Star Wars Jedi: Survivor доступна для игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Недавно для игры был выпущен еще один важный патч с исправлениями, однако разработчикам есть еще над чем работать.
И худшей оптимизацией последних лет !
Говоришь последних лет?! 🤔🤔🤔
Ну да, ну да
У Киберпанка значит на старте и даже через полгода серьёзных проблем с оптимизацией не было!???
Также с визуалом проблем на старте и позже!?
Великие специалисты только через год сделали нормальную текстуру и физику воды!!!
Это достижение, несомненно!
ИИ в Киберпанке до сих пор с приколами, а ты говоришь что у Jedi Survivor худшая оптимизация последних лет!