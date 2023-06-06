Star Wars Jedi Survivor по-прежнему остается самой загружаемой в PS Store в мае ©

На страницах игр PlayStation Blog появилась новая запись, из которой стало известно, какие игры были наиболее загружаемыми из PlayStation Store в мае 2023 года.

Star Wars Jedi Survivor была самой загружаемой игрой для PS5 в PS Store в апреле 2023 года как в Европе, так и в Северной Америке, что является замечательным результатом, учитывая, что проект Electronic Arts и Respawn Entertainment был выпущен в конце месяца, и снова стала самой загружаемой в мае. Приключения Кэла Кестиса в главной роли фактически является первыми в Европе и в США/Канаде, и на обеих территориях оно превзошло конкуренцию Grand Theft Auto V, которая всегда была одной из самых популярных игр с точки зрения загрузок. Ниже представлена полная десятка лучших для PS5:

10 лучших в Европе

Star Wars Jedi Survivor Grand Theft Auto V FIFA 23 Dead Island 2 Need For Speed Unbound NBA 2K23 Hogwarts Legacy Far Cry 6 Assassin's Creed Valhalla Resident Evil 3 Remake

10 лучших США/Канада

Star Wars Jedi Survivor Grand Theft Auto V Dead Island 2 NBA 2K23 MLB The Show 23 Mortal Kombat 11 Hogwarts Legacy FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare II Need For Speed Unbound

Что касается PlayStation 4, то это Hogwarts Legacy, которая доминирует на обеих территориях. В обоих случаях высоко оцененный проект Avalanche Software превзошел конкуренцию Minecraft и FIFA 23, которые занимают остальную часть пьедестала как в Европе, так и в США/Канаде.

Нашлось место также для PlayStation VR2 и для первой PlayStation VR: на двух устройствах, а также на тех же двух исследованных территориях Beat Saber завоевывает верхнюю ступеньку пьедестала. Наконец, среди бесплатных игр Fortnite доминирует в Европе, в то время как Trackmania является самой загружаемой в Северной Америке.