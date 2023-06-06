Star Wars Jedi Survivor по-прежнему остается самой загружаемой в PS Store в мае

На страницах игр PlayStation Blog появилась новая запись, из которой стало известно, какие игры были наиболее загружаемыми из PlayStation Store в мае 2023 года.
Star Wars Jedi Survivor была самой загружаемой игрой для PS5 в PS Store в апреле 2023 года как в Европе, так и в Северной Америке, что является замечательным результатом, учитывая, что проект Electronic Arts и Respawn Entertainment был выпущен в конце месяца, и снова стала самой загружаемой в мае. Приключения Кэла Кестиса в главной роли фактически является первыми в Европе и в США/Канаде, и на обеих территориях оно превзошло конкуренцию Grand Theft Auto V, которая всегда была одной из самых популярных игр с точки зрения загрузок. Ниже представлена полная десятка лучших для PS5:
10 лучших в Европе
- Star Wars Jedi Survivor
- Grand Theft Auto V
- FIFA 23
- Dead Island 2
- Need For Speed Unbound
- NBA 2K23
- Hogwarts Legacy
- Far Cry 6
- Assassin's Creed Valhalla
- Resident Evil 3 Remake
10 лучших США/Канада
- Star Wars Jedi Survivor
- Grand Theft Auto V
- Dead Island 2
- NBA 2K23
- MLB The Show 23
- Mortal Kombat 11
- Hogwarts Legacy
- FIFA 23
- Call of Duty Modern Warfare II
- Need For Speed Unbound
Что касается PlayStation 4, то это Hogwarts Legacy, которая доминирует на обеих территориях. В обоих случаях высоко оцененный проект Avalanche Software превзошел конкуренцию Minecraft и FIFA 23, которые занимают остальную часть пьедестала как в Европе, так и в США/Канаде.
Нашлось место также для PlayStation VR2 и для первой PlayStation VR: на двух устройствах, а также на тех же двух исследованных территориях Beat Saber завоевывает верхнюю ступеньку пьедестала. Наконец, среди бесплатных игр Fortnite доминирует в Европе, в то время как Trackmania является самой загружаемой в Северной Америке.
Боюсь, она ей и останется, т.к. уже июнь))
Мыши продолжают жрать кактус. Сама игра хороша, но продолжая ее покупать, геймеры сами дают повод для нечистоплотных издателей продолжать выпускать сырые и неоптимизированные игры. А надо было бы устроить ЕА бойкот, чтобы проучить.
Да и игра ни разу не хороша.
Ну на Ps5 игра работает нормально в отличие от ПК, поэтому и берут...
Тиринг и лаги уже починили на пс5? В режиме 60фпс
Я всегда во все игры играю в режими качества и в ЗВ все хорошо идет, прошел полностью без проблем. Производительность не пробовал, смогу точно сказать только завтра...