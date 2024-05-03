Star Wars Jedi: Survivor получила 5-часовую пробную версию для Xbox

Microsoft анонсировала новые дни FreePlayDays и сделала Star Wars Jedi: Survivor доступной всем пользователям Xbox (в данном случае Game Pass не требуется) в течение пятичасовой пробной версии.

Таким образом, можно бесплатно запустить Star Wars Jedi: Survivor и опробовать первые этапы приключения, чтобы выяснить, подходит ли вам игра, и решить ее купить: на самом деле она продается. 5-часовая пробная фаза Survivor будет доступна до 5 мая. Прогресс, полученный во время пробной фазы, остается доступным даже после ее окончания, чтобы мы могли продолжить наши приключения в полной версии игры.

Star Wars Jedi: Survivor — продолжение Fallen Order. В первой игре мы встречаем Кэла Кестиса, теперь уже взрослого падавана, обучение которого было прервано Приказом 66. После многих лет, проведенных в бегах от Империи и избегания использования Силы, Кэл должен спасти друга с помощью своих способностей джедая. Это привлекает к нему внимание инквизиторов, и ему приходится бежать с помощью бывшего джедая. Так начинается его путешествие по галактике в поисках реликвии, раскрывающей местонахождение всех чувствительных к Силе молодых людей, которые могут стать оружием Империи. События Star Wars Jedi: Survivor разворачиваются спустя годы после первых приключений: Кестис теперь стал настоящим джедаем и все еще сражается против Империи.

Напоминаем, что подписчики Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass могут получить доступ к Star Wars Jedi: Survivor через EA Play.