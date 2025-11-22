Star Wars Jedi: Survivor получила новую максимальную скидку в Steam - 85%

Как стало известно, экшен Star Wars Jedi: Survivor от студии Respawn Entertainment получил новую максимальную скидку в Steam.

На этой неделе в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 85%. До этого максимальный размер скидки составлял 80%. Распродажа продлится до 4 декабря включительно.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.