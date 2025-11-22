ЧАТ ИГРЫ
Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 2 427 оценок

Star Wars Jedi: Survivor получила новую максимальную скидку в Steam - 85%

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, экшен Star Wars Jedi: Survivor от студии Respawn Entertainment получил новую максимальную скидку в Steam.

На этой неделе в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 85%. До этого максимальный размер скидки составлял 80%. Распродажа продлится до 4 декабря включительно.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Комментарии:  16
T3errmi

Ой, а где скидка? )
Печально все это...

22
spaMER_ID

На плати.ру блет.

14
T3errmi spaMER_ID

как будто я не знаю про данные сервисы)
я про саму ситуацию в целом

15
spaMER_ID T3errmi

Все знают про сервисы и все знают про ситуацию. Хватить срать однотипную херь в комментариях.

15
WerGC

на релизе жутко тормозила,сейчас терпимо

7
spaMER_ID

Чтобы тебе "стало известно" в Стим черная пятница. Там много что со скидкой. Не делай из этого событие!

6
VIGITAL ART

Тут из обновления для браузера Vivaldi целое событие устраивают 😂

5
Viking90

Русского нету у игры, сама она не продается в ру регионе стим, так зачем эта новость? Для кого?

6
MadDarkGuard

Для игроков, с аккаунтами КЗ и т.д., которых не мало. Да ты и сам это понимаешь, я надеюсь)

4
Никита Дроздоvv

Русского нет на консолях, на ПК уже давно есть

XaKeP777101

В смысле? я её за 0 рублей покупал

4
Viking90

Понимаю.

6
Velander

ага...чтоб отыгрывать персонажа с таким иплищем? слизывайте сами

4