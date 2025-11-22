Star Wars Jedi: Survivor получила новую максимальную скидку в Steam - 85%

Как стало известно, экшен Star Wars Jedi: Survivor от студии Respawn Entertainment получил новую максимальную скидку в Steam.
На этой неделе в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 85%. До этого максимальный размер скидки составлял 80%. Распродажа продлится до 4 декабря включительно.
Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
на релизе жутко тормозила,сейчас терпимо
Чтобы тебе "стало известно" в Стим черная пятница. Там много что со скидкой. Не делай из этого событие!
Тут из обновления для браузера Vivaldi целое событие устраивают 😂
Русского нету у игры, сама она не продается в ру регионе стим, так зачем эта новость? Для кого?
Для игроков, с аккаунтами КЗ и т.д., которых не мало. Да ты и сам это понимаешь, я надеюсь)
Русского нет на консолях, на ПК уже давно есть
В смысле? я её за 0 рублей покупал
Понимаю.
