STAR WARS Jedi: Survivor получила новую максимальную скидку в Steam 90%

Как стало известно, STAR WARS Jedi: Survivor от издателя Electronic Arts получил новую максимальную скидку в Steam 90%.

В Steam состоялась распродажа игр от EA под названием Spring into Play, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 90%.

Приключенческий экшен, который продолжает историю Кэла Кестиса спустя пять лет после событий Star Wars Jedi: Fallen Order. Кэл стал могущественным рыцарем-джедаем и теперь ведёт отчаянную борьбу против Империи. Ему предстоит решить, насколько далеко он готов зайти,

чтобы спасти своих близких.

В игре вы сможете исследовать новые и знакомые планеты в галактике Звёздных войн, в которых вас ждут уникальные биомы, испытания и враги. Вам также предстоит освоить новые навыки, снаряжение и способности, которые помогут вам в путешествии и во время сражений.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.