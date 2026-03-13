ЧАТ ИГРЫ
Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Научная фантастика
8.2 2 501 оценка

STAR WARS Jedi: Survivor получила новую максимальную скидку в Steam 90%

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Как стало известно, STAR WARS Jedi: Survivor от издателя Electronic Arts получил новую максимальную скидку в Steam 90%.

В Steam состоялась распродажа игр от EA под названием Spring into Play, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 90%.

Приключенческий экшен, который продолжает историю Кэла Кестиса спустя пять лет после событий Star Wars Jedi: Fallen Order. Кэл стал могущественным рыцарем-джедаем и теперь ведёт отчаянную борьбу против Империи. Ему предстоит решить, насколько далеко он готов зайти,
чтобы спасти своих близких.

В игре вы сможете исследовать новые и знакомые планеты в галактике Звёздных войн, в которых вас ждут уникальные биомы, испытания и враги. Вам также предстоит освоить новые навыки, снаряжение и способности, которые помогут вам в путешествии и во время сражений.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  19
Антон Радикалушкин

Добротный проект. Сюжет один из лучших среди за. Ждём анонса 3 части.

23
Yoshemitsu

Нет спасибо.

Вот когда будет 95%, тогда и поддержим разработчика.

14
Johnny Rotten

Без русика пускай пососут, или куколды пускай покупают.

11
sa1958

Ну и ладненько, может кому и надо.

8
Kenn1y

За 400р можно и взять, первую играл на старте, понравилась.

7
