STAR WARS Jedi: Survivor получила новую максимальную скидку в Steam 90%

Как стало известно, STAR WARS Jedi: Survivor от издателя Electronic Arts получил новую максимальную скидку в Steam 90%.
В Steam состоялась распродажа игр от EA под названием Spring into Play, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 90%.
Приключенческий экшен, который продолжает историю Кэла Кестиса спустя пять лет после событий Star Wars Jedi: Fallen Order. Кэл стал могущественным рыцарем-джедаем и теперь ведёт отчаянную борьбу против Империи. Ему предстоит решить, насколько далеко он готов зайти,
чтобы спасти своих близких.
В игре вы сможете исследовать новые и знакомые планеты в галактике Звёздных войн, в которых вас ждут уникальные биомы, испытания и враги. Вам также предстоит освоить новые навыки, снаряжение и способности, которые помогут вам в путешествии и во время сражений.
Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.
Добротный проект. Сюжет один из лучших среди за. Ждём анонса 3 части.
Нет спасибо.
Вот когда будет 95%, тогда и поддержим разработчика.
Без русика пускай пососут, или куколды пускай покупают.
Ну и ладненько, может кому и надо.
За 400р можно и взять, первую играл на старте, понравилась.