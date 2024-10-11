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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
8 1 469 оценок

Star Wars Jedi Survivor получила новый апдейт, повышающий стабильность и качество звука в версиях для PS4 и Xbox One

Gruz_
Новости

Respawn Entertainment выпустила очередное обновление для Star Wars Jedi Survivor для PS4 и Xbox One . Последнее обновление призвано повысить общую стабильность игрового процесса и улучшить синхронизацию звука в кинематографических сценах для лучшего восприятия на консолях прошлого поколения.

Примечания к обновлению 1.03 Star Wars Jedi Survivor:

  • Улучшена стабильность в определенных условиях.
  • Улучшен звук в кинематографических сценах.

В прошлых обновлениях тоже были исправлены критические ошибки, такие как проблемы с очками медитации на Кобохэ, исправление проблем с анимацией у Кэла и устранение дублирования при взаимодействии с сундуками и тотемами.

Изначально Star Wars Jedi Survivor вышла для PS5, PC и Xbox Series X/S в апреле 2023 года, а в сентябре этого года появилась на PS4 и Xbox One.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Destroited

Этот мусор ни что не спасёт

-3
Ahnx

Да, это одна из самых нелепых игр по ЗВ, с плохим дизайном и никаким сюжетом. Стыдно делать такое.

-6
Юркец Ahnx

Тогда в коменты зачем загел, если тебе пофиг на игру?))

0
gamemodenpcs Юркец

Так он где сказал, что ему пофиг на игру, шиз?))

0