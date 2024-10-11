Star Wars Jedi Survivor получила новый апдейт, повышающий стабильность и качество звука в версиях для PS4 и Xbox One

Respawn Entertainment выпустила очередное обновление для Star Wars Jedi Survivor для PS4 и Xbox One . Последнее обновление призвано повысить общую стабильность игрового процесса и улучшить синхронизацию звука в кинематографических сценах для лучшего восприятия на консолях прошлого поколения.

Примечания к обновлению 1.03 Star Wars Jedi Survivor:

Улучшена стабильность в определенных условиях.

Улучшен звук в кинематографических сценах.

В прошлых обновлениях тоже были исправлены критические ошибки, такие как проблемы с очками медитации на Кобохэ, исправление проблем с анимацией у Кэла и устранение дублирования при взаимодействии с сундуками и тотемами.

Изначально Star Wars Jedi Survivor вышла для PS5, PC и Xbox Series X/S в апреле 2023 года, а в сентябре этого года появилась на PS4 и Xbox One.