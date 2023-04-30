Star Wars Jedi: Survivor популярнее Fallen Order в Steam, несмотря на проблемы с производительностью

Star Wars Jedi: Survivor пользуется большей популярностью, чем Fallen Order, несмотря на различные проблемы с производительностью, с которыми сталкиваются игроки, поскольку она превысила пиковое количество одновременных игроков оригинальной игры в Steam.
Версия игры Star Wars Jedi: Survivor для ПК вызывает много критики, поскольку пользователи завалили ее страницу в Steam негативными отзывами из-за этих проблем. Даже геймеры с высокопроизводительными ПК сообщали о различных проблемах с fps, хотя многие хвалили игру, несмотря на эти проблемы. С тех пор ее рейтинг немного восстановился, и в настоящее время Star Wars Jedi: Survivor имеет смешанный рейтинг в Steam. Несмотря на эти проблемы, Star Wars Jedi: Survivor удалось побить пиковое количество одновременных игроков Fallen Order.
По данным SteamDB, пиковое количество одновременных пользователей Survivor в Steam достигло 63 597, обойдя Fallen Order, которому удалось достичь 46 550 одновременных геймеров. Это заметный рост по сравнению с оригинальной игрой, которая, похоже, не страдает от тех же проблем, поскольку в настоящее время имеет рейтинг "Очень положительный". Конечно, Fallen Order вышла в 2019 году, так что разработчики, вероятно, уже выпустили несколько обновлений, чтобы исправить любые серьезные проблемы. Star Wars: Squadrons также не слишком отстает, так как ее рейтинг составляет 36 492.
Несмотря на победу над Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor не удерживает корону самой популярной игры по "Звездным войнам" в Steam по количеству игроков, так как LEGO Star Wars: The Skywalker Saga смогла достичь 82 517 одновременных пользователей. Игра стала одной из самых продаваемых игр первой половины 2022 года, уступив лишь Elden Ring.
Опять про эту игру, когда там RE9 выйдет или DL3
Глупость, а не новость. Всё новинки первое время популярны. Посмотри что будет через месяц.
Насколько я помню, Fallen Order вышел в Steam спустя некоторое время после Origin, когда ЕА начала возвращать игры в правильный магазин. Был бы одновременный релиз - достижения первой части могли бы быть получше.
"Star Wars Jedi: Survivor популярнее Fallen Order в Steam" - С чего бы это?... ) Пи..ец новость!