Star Wars Jedi: Survivor популярнее Fallen Order в Steam, несмотря на проблемы с производительностью ©

Star Wars Jedi: Survivor пользуется большей популярностью, чем Fallen Order, несмотря на различные проблемы с производительностью, с которыми сталкиваются игроки, поскольку она превысила пиковое количество одновременных игроков оригинальной игры в Steam.

Версия игры Star Wars Jedi: Survivor для ПК вызывает много критики, поскольку пользователи завалили ее страницу в Steam негативными отзывами из-за этих проблем. Даже геймеры с высокопроизводительными ПК сообщали о различных проблемах с fps, хотя многие хвалили игру, несмотря на эти проблемы. С тех пор ее рейтинг немного восстановился, и в настоящее время Star Wars Jedi: Survivor имеет смешанный рейтинг в Steam. Несмотря на эти проблемы, Star Wars Jedi: Survivor удалось побить пиковое количество одновременных игроков Fallen Order.

По данным SteamDB, пиковое количество одновременных пользователей Survivor в Steam достигло 63 597, обойдя Fallen Order, которому удалось достичь 46 550 одновременных геймеров. Это заметный рост по сравнению с оригинальной игрой, которая, похоже, не страдает от тех же проблем, поскольку в настоящее время имеет рейтинг "Очень положительный". Конечно, Fallen Order вышла в 2019 году, так что разработчики, вероятно, уже выпустили несколько обновлений, чтобы исправить любые серьезные проблемы. Star Wars: Squadrons также не слишком отстает, так как ее рейтинг составляет 36 492.

Несмотря на победу над Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor не удерживает корону самой популярной игры по "Звездным войнам" в Steam по количеству игроков, так как LEGO Star Wars: The Skywalker Saga смогла достичь 82 517 одновременных пользователей. Игра стала одной из самых продаваемых игр первой половины 2022 года, уступив лишь Elden Ring.