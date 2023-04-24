Star Wars Jedi Survivor: просочились подробности о продолжительности, НГ+, режимах на PS5 и Series X ©

В сеть просочилась новая информация о различных аспектах грядущего экшена от 3-го лица Star Wars Jedi Survivor от Respawn Entertainment.

Подробности появились благодаря пользователю Twitter, который утверждает, что получил копию игры до ее официального дебюта. У нас нет уверенности, но скриншоты, сопровождающие посты игрока, похоже, подтверждают то, что было раскрыто (статья может содержать небольшие спойлеры об особенностях и содержании Jedi Survivor).

Скриншоты показывают, в частности, продолжительность кампании Star Wars Jedi Survivor. Тщательно избегая выполнения второстепенных миссий, пользователь KebbyPlays гарантирует, что он завершил приключение в течение 25 часов, что является хорошим предзнаменованием для количества контента, присутствующего в игре.

Также кажется, что Новая игра плюс будет доступна при запуске и позволит вам владеть красным световым мечом, пользоваться новыми перками и реинвестировать свои очки навыков в начале второго путешествия.

Что касается консольных версий, то игра работает в режиме 1440p со скоростью 60 кадров в секунду в режиме производительности на PS5 и Xbox Series X (нет подтверждения для Series S).