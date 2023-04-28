Star Wars Jedi: Survivor страдает от проблем с производительностью и на консолях

Star Wars Jedi: Survivor вышла сегодня, и, к сожалению, похоже, что это очередной случай неудачных портов для ПК: сообщения о плохой производительности привели к тому, что игра получила оценку "В основном отрицательно" в Steam. Но сейчас мы не будем говорить о ПК — как насчет консолей? Хотя на Xbox Series X/S и PS5 дела обстоят лучше, все далеко не идеально, и на самом деле, если вы хотите получить наилучшие впечатления, вам придется сделать несколько неинтуитивный выбор в меню опций.
Итак, если вы хотите получить от игры максимальную производительность, какой визуальный режим вы выберете? Производительность (Performance), верно? На самом деле, это не самый лучший выбор для Star Wars Jedi: Survivor, так как есть последовательные сообщения о том, что режим Performance очень неравномерно работает на PS5 и XSX, редко достигая целевых 60 кадров в секунду, а также создавая дополнительные подлагивания. Несмотря на то, что сравнение консолей пока не проводилось, следующее видео от Fuzion Xbox Testing показывает, что Survivor падает до 40 FPS на Xbox Series X (ожидаются аналогичные проблемы на PS5). Согласно отчетам, область, показанная в видео, даже не является самой прожорливой частью игры, поскольку полуоткрытая планета Кобох является настоящим стресс-тестом.
Опять же, как это ни странно, лучшим выбором для производительности является режим Качества. Это всего лишь 30 кадров в секунду, но, похоже, это стабильные 30 кадров в секунду, без каких-либо заиканий, которые иногда возникают в режимах с более низкой частотой кадров. Кроме того, различные визуальные проблемы также менее распространены.
Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на ПК, Xbox Series X/S и PS5.
С каждым годом оптимизация новых игр все хуже и хуже.
На PS5 в режиме качество и правда нет проблем, наиграл уже около 5 часов (может это кому то будет интересно, кто хотел игру приобрести)...
Разработчики, хотят больше денег от куртки
Вот тебе и новый движок
Вроде там старый UE4.
У 1й части тоже проблема была на планете вуки, на пс4 были просадки
На ПК по сравнению с другими неоптимизированными играми, все не так печально как могло бы казаться судя по отзывам. На 3070 все на эпике с рт и с апскейлингом (1440p) 60-70 fps без статтеров меня вполне устраивает.
На первой планете прям фигня какая-то. А на второй Кобо все замечательно: стабильные 60фпс в 4к с лучами на 4080. Fsr качество.
Если это была такая шутка от разработчиков, когда в начале все плохо. То она неудачная)
Немного контекста не помешало бы... Зачем тут твоё селфи?)
Не надо оправдывать крайне кривую оптимизацию и лизать зад этим рукажопым, в игре которая от первой части никуда не ушла, все с теми же текстурами и мылом как из 2017г. На такой карте как 4080 должно быть не менее 120кадров в нативном 4K, тогда бы да можно было сказать что все более менее в норме. А ты еще ее и купил и спонсируешь тем самым, тут вообще без мозгов надо быть. А если не шаришь за тему, то такую ересь вообще лучше не говорить.
Я никого не оправдываю. Делюсь своим опытом. Вначале был трындец. Со второй планеты играю без тормозов и с удовольствием.
В 2017 году у меня не было ни 4к телека, ни подобного железа. Потому сравнивать что-то не могу. Но данная игра выглядит очень даже хорошо в 4к. Мож после нее перепройду в 4к первую часть - тогда посмотрю. Но по опыту, многие 5-ти летние игры выглядят подуставшими. Даж мой любимый рдр2, который на выходе казался мне супер красивым...
PS в 4к/120 фпс с лучами мож только майнкрафт запустится. И то не факт. Даж 4090 не может обеспечить 4к/60 фпс во всех играх без dlss. Это реальность. Лучи много жрут.
Как ни странно после корусанта все ок. Без РТ с фср качество стабильные 60+ на 3080ти. Какими нужно быть криворукими чтобы именно на демонстрационном прологе так облажаться я не знаю.