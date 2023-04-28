Star Wars Jedi: Survivor страдает от проблем с производительностью и на консолях ©

Star Wars Jedi: Survivor вышла сегодня, и, к сожалению, похоже, что это очередной случай неудачных портов для ПК: сообщения о плохой производительности привели к тому, что игра получила оценку "В основном отрицательно" в Steam. Но сейчас мы не будем говорить о ПК — как насчет консолей? Хотя на Xbox Series X/S и PS5 дела обстоят лучше, все далеко не идеально, и на самом деле, если вы хотите получить наилучшие впечатления, вам придется сделать несколько неинтуитивный выбор в меню опций.

Итак, если вы хотите получить от игры максимальную производительность, какой визуальный режим вы выберете? Производительность (Performance), верно? На самом деле, это не самый лучший выбор для Star Wars Jedi: Survivor, так как есть последовательные сообщения о том, что режим Performance очень неравномерно работает на PS5 и XSX, редко достигая целевых 60 кадров в секунду, а также создавая дополнительные подлагивания. Несмотря на то, что сравнение консолей пока не проводилось, следующее видео от Fuzion Xbox Testing показывает, что Survivor падает до 40 FPS на Xbox Series X (ожидаются аналогичные проблемы на PS5). Согласно отчетам, область, показанная в видео, даже не является самой прожорливой частью игры, поскольку полуоткрытая планета Кобох является настоящим стресс-тестом.

Опять же, как это ни странно, лучшим выбором для производительности является режим Качества. Это всего лишь 30 кадров в секунду, но, похоже, это стабильные 30 кадров в секунду, без каких-либо заиканий, которые иногда возникают в режимах с более низкой частотой кадров. Кроме того, различные визуальные проблемы также менее распространены.

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на ПК, Xbox Series X/S и PS5.