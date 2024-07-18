Star Wars Jedi: Survivor вошла в десятку самых продаваемых игр по франшизе в США

tar Wars Jedi: Survivor от Respawn Entertainment, выпущенная в апреле 2023 года, уже вошла в десятку самых продаваемых игр по франшизе "Звездные войны" в США.

Это следует из данных аналитика Circana Мэта Пискателлы, который составил список самых кассовых игр "Звездных войн" в США с учетом как цифровых, так и физических продаж с января 1995 года по май 2024 года.

Fallen Order, предшественник Survivor, занимает второе место в списке, уступая лишь Star Wars Battlefront (2015) от DICE. Стоит отметить, что Survivor может еще больше улучшить свои позиции, если выйдет версия для консолей предыдущего поколения, о которой ходят слухи.

Вот десятка самых продаваемых игр "Звездных войн" в США:

Будущее франшизы "Звездные войны" в видеоиграх выглядит светлым: ожидается релиз Star Wars Eclipse от Quantic Dream, а также новых игр от Ubisoft и EA.