Star Wars Jedi: Survivor вошла в десятку самых продаваемых игр по франшизе в США

tar Wars Jedi: Survivor от Respawn Entertainment, выпущенная в апреле 2023 года, уже вошла в десятку самых продаваемых игр по франшизе "Звездные войны" в США.
Это следует из данных аналитика Circana Мэта Пискателлы, который составил список самых кассовых игр "Звездных войн" в США с учетом как цифровых, так и физических продаж с января 1995 года по май 2024 года.
Fallen Order, предшественник Survivor, занимает второе место в списке, уступая лишь Star Wars Battlefront (2015) от DICE. Стоит отметить, что Survivor может еще больше улучшить свои позиции, если выйдет версия для консолей предыдущего поколения, о которой ходят слухи.
Вот десятка самых продаваемых игр "Звездных войн" в США:
- Star Wars: Battlefront (2015)
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Star Wars: Battlefront II (2017)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- LEGO Star Wars: The Complete Saga
- Star Wars: The Force Unleashed
- Star Wars: Battlefront II (2005)
- Star Wars Jedi: Survivor
- LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
- LEGO Star Wars
Будущее франшизы "Звездные войны" в видеоиграх выглядит светлым: ожидается релиз Star Wars Eclipse от Quantic Dream, а также новых игр от Ubisoft и EA.
Какой же лютый бред сравнивать продажи игр из 2005 года с продажами игр 2024 года.