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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 1 143 оценки

Star Wars Jedi: Survivor вошла в десятку самых продаваемых игр по франшизе в США

butcher69
Новости

tar Wars Jedi: Survivor от Respawn Entertainment, выпущенная в апреле 2023 года, уже вошла в десятку самых продаваемых игр по франшизе "Звездные войны" в США.

Это следует из данных аналитика Circana Мэта Пискателлы, который составил список самых кассовых игр "Звездных войн" в США с учетом как цифровых, так и физических продаж с января 1995 года по май 2024 года.

Fallen Order, предшественник Survivor, занимает второе место в списке, уступая лишь Star Wars Battlefront (2015) от DICE. Стоит отметить, что Survivor может еще больше улучшить свои позиции, если выйдет версия для консолей предыдущего поколения, о которой ходят слухи.

Вот десятка самых продаваемых игр "Звездных войн" в США:

  1. Star Wars: Battlefront (2015)
  2. Star Wars Jedi: Fallen Order
  3. Star Wars: Battlefront II (2017)
  4. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  5. LEGO Star Wars: The Complete Saga
  6. Star Wars: The Force Unleashed
  7. Star Wars: Battlefront II (2005)
  8. Star Wars Jedi: Survivor
  9. LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
  10. LEGO Star Wars

Будущее франшизы "Звездные войны" в видеоиграх выглядит светлым: ожидается релиз Star Wars Eclipse от Quantic Dream, а также новых игр от Ubisoft и EA.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гемор

Какой же лютый бред сравнивать продажи игр из 2005 года с продажами игр 2024 года.

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