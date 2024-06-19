Star Wars Jedi: Survivor вскоре может получить дату релиза на PS4 и Xbox One

EA и Respawn Entertainment выпустили Star Wars Jedi: Survivor для PC, PS5 и Xbox Series X/S в прошлом году. А вот запланированные версии для PS4 и Xbox One, к сожалению, до сих пор не получили точной даты релиза. Возможно, это скоро изменится, учитывая, что недавно в Бразилии был выставлен рейтинг этой игры для платформ предыдущего поколения.

Правда, мы до сих пор не знаем, когда же именно игра доберется до PS4 и Xbox One. Компания EA анонсировала порты для платформ 8-го поколения в ходе отчета о доходах в августе 2023 года. Но с тех пор прошел почти целый год без каких-либо новостей.

Впрочем, наличие рейтинга игры для PS4 и Xbox One в Бразилии указывает на то, что порты могут появиться относительно скоро. По крайней мере, вполне вероятно, что EA сделает официальный анонс уже совсем скоро. А значит, не исключено, что вскоре владельцы консолей Sony и Microsoft прошлого поколения смогу поиграть в продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order.