Star Wars Jedi: Survivor вскоре может получить дату релиза на PS4 и Xbox One

EA и Respawn Entertainment выпустили Star Wars Jedi: Survivor для PC, PS5 и Xbox Series X/S в прошлом году. А вот запланированные версии для PS4 и Xbox One, к сожалению, до сих пор не получили точной даты релиза. Возможно, это скоро изменится, учитывая, что недавно в Бразилии был выставлен рейтинг этой игры для платформ предыдущего поколения.
Правда, мы до сих пор не знаем, когда же именно игра доберется до PS4 и Xbox One. Компания EA анонсировала порты для платформ 8-го поколения в ходе отчета о доходах в августе 2023 года. Но с тех пор прошел почти целый год без каких-либо новостей.
Впрочем, наличие рейтинга игры для PS4 и Xbox One в Бразилии указывает на то, что порты могут появиться относительно скоро. По крайней мере, вполне вероятно, что EA сделает официальный анонс уже совсем скоро. А значит, не исключено, что вскоре владельцы консолей Sony и Microsoft прошлого поколения смогу поиграть в продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order.
Это же какой даунгрейд графики будет?
Учитывая что там оптимизация до сих пор даже не ночевала (спустя год), то даже сложно представить.
До уровня первой части, скорее всего, где будут текстуры с задержкой прорисовываться
Недавно на пс5 играл, там просадки были. Стары консоли сгорят вообще
Неожиданно...
Ожидаемо,народ до сих пор со старых консолей на новые не перешёл и отбрасывать эти платформы,значит отказаться от большого куска прибыли.
А как же "мы не будем выпускать игру на предыдущем поколении, потому что не хотим ухудшать графику"?😂 // Кейт Фостер
Хз как они это сделают, но игра хорошая, ничего плохого если больше людей смогут ознакомиться // Никита Аристов
Проблема не в том, что будет больше платформ (так-то даже лучше, если игра получит больше прибыли и дадут зелёный свет на продолжение). Проблема в том, что они на текущих платформах не доведена до ума. Вот буквально пару дней назад прошёл и был немного в шоке от технического состояния спустя год с релиза.
Этот неоптимизированный кусок кода старые консоли вообще уничтожит.
Игра которая тормозит на PS5, выходит на PS4...
Похоже продажи не оправдали ожидания, раз хотят на старое поколения выпустить, хотя как они собираются это делать не понятно, текущие поколения ели тянут эту игру.