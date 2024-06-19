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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 1 126 оценок

Star Wars Jedi: Survivor вскоре может получить дату релиза на PS4 и Xbox One

Gruz_
Новости

EA и Respawn Entertainment выпустили Star Wars Jedi: Survivor для PC, PS5 и Xbox Series X/S в прошлом году. А вот запланированные версии для PS4 и Xbox One, к сожалению, до сих пор не получили точной даты релиза. Возможно, это скоро изменится, учитывая, что недавно в Бразилии был выставлен рейтинг этой игры для платформ предыдущего поколения.

Правда, мы до сих пор не знаем, когда же именно игра доберется до PS4 и Xbox One. Компания EA анонсировала порты для платформ 8-го поколения в ходе отчета о доходах в августе 2023 года. Но с тех пор прошел почти целый год без каких-либо новостей.

Впрочем, наличие рейтинга игры для PS4 и Xbox One в Бразилии указывает на то, что порты могут появиться относительно скоро. По крайней мере, вполне вероятно, что EA сделает официальный анонс уже совсем скоро. А значит, не исключено, что вскоре владельцы консолей Sony и Microsoft прошлого поколения смогу поиграть в продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order.

1
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Eclair_93

Это же какой даунгрейд графики будет?

4
Кроллег

Учитывая что там оптимизация до сих пор даже не ночевала (спустя год), то даже сложно представить.

6
Бэтмен из Блавикена

До уровня первой части, скорее всего, где будут текстуры с задержкой прорисовываться

4
-zotik-

Недавно на пс5 играл, там просадки были. Стары консоли сгорят вообще

3
GPoul

Неожиданно...

2
samosan

Ожидаемо,народ до сих пор со старых консолей на новые не перешёл и отбрасывать эти платформы,значит отказаться от большого куска прибыли.

2
Пользователь ВКонтакте

А как же "мы не будем выпускать игру на предыдущем поколении, потому что не хотим ухудшать графику"?😂 // Кейт Фостер

1
Пользователь ВКонтакте

Хз как они это сделают, но игра хорошая, ничего плохого если больше людей смогут ознакомиться // Никита Аристов

1
Кроллег

Проблема не в том, что будет больше платформ (так-то даже лучше, если игра получит больше прибыли и дадут зелёный свет на продолжение). Проблема в том, что они на текущих платформах не доведена до ума. Вот буквально пару дней назад прошёл и был немного в шоке от технического состояния спустя год с релиза.

0
GraF68ru

Этот неоптимизированный кусок кода старые консоли вообще уничтожит.

0
Tiktotayou124

Игра которая тормозит на PS5, выходит на PS4...

0
kotasha

Похоже продажи не оправдали ожидания, раз хотят на старое поколения выпустить, хотя как они собираются это делать не понятно, текущие поколения ели тянут эту игру.

0