Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
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Star Wars Jedi: Survivor - второй по величине физический релиз в 2023 году для Великобритании

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R_Mor
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Графики продаж программного обеспечения Gfk в Великобритании еще не опубликованы, но Star Wars Jedi: Survivor уже демонстрирует хорошие результаты. Глава GamesIndustry Кристофер Дринг сообщил, что, несмотря на то, что физические продажи на 35 процентов ниже, чем у Star Wars Jedi: Fallen Order, она стала вторым по величине запуском в Великобритании в этом году. Hogwarts Legacy по-прежнему на первом месте, но Jedi: Survivor опережает ремейк Resident Evil 4.

Это также восьмой по величине запуск физической игры по "Звездным войнам" в регионе. Поскольку цифровые игры вносят больший вклад в продажи, будет интересно посмотреть, как Star Wars Jedi: Survivor выглядит по сравнению с оригиналом. Также стоит отметить Dead Island 2 - Дринг говорит, что продажи второй недели упали всего на 45 процентов.

Это неплохо, учитывая, что это довольно линейная игра, да еще и с 20-часовым или около того игровым временем (с учетом некоторого побочного контента, конечно). Deep Silver подтвердила, что игра продалась в количестве одного миллиона экземпляров по всему миру в течение трех дней после запуска.

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