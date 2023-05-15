Star Wars Jedi: Survivor выглядит в 10 раз лучше с DLSS 2

Моддер PureDark успешно внедрил DLSS 2 в Star Wars Jedi: Survivor и поделился сравнением своего мода DLSS 2 и FSR 2.0.
Для этого сравнения PureDark быстро двигал камеру при съемке скриншотов. И, как видите, мод DLSS 2 выглядит ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем официальная реализация FSR 2.0.
Что действительно забавно, так это то, что это даже не официальная реализация DLSS 2, а это означает, что она могла бы выглядеть еще лучше. Это также показывает, почему Respawn должен был добавить поддержку DLSS 2 с самого начала.
Изображение слева — с FSR 2.0, а изображение справа — с DLSS 2.
Как указал PureDark, этот мод DLSS 2 улучшит качество изображения в игре только на графических процессорах серии NVIDIA RTX. С точки зрения производительности DLSS 2 и FSR 2.0 работают одинаково в этой игре.
Для тех, кто интересуется, этот мод еще не доступен для скачивания. Генерация кадров DLSS 3 PureDark также все еще находится за стеной Patreon.
Будем надеяться, что моддер выпустит эти моды для публики бесплатно.
пока выровняют игру подожду немного и тогда пройду. ещё у меня время есть , мне всего пятьдесят.
С одной стороны "грязное зерно", с другой "мыльное зерно".
Как говорится в популярном и бородатом видео "шо то х... шо это х..."
а че ты хотел то, это пека гхейминг
Консоленыш со своими 30 фпс и текстурами, которые похожи на убожество по сравнению с пк версией на низких настройках нам щас расскажет про гейминг
Ты в помойку бы обратно залез со своим шахматным рендерингом до 1080p в 24 кадра клоун!
DLSS это купить видеокарту за 1000 баксов, но не тянет ААА, приходится включать. Норм подход
DLSS это на нормальном мониторе 2к/4к получить +20% фпс просто за спасибо, особенно это актуально в сетевых играх, хотя у меня включен везде и всегда в 4к через DLDSR, но зачем я это обьясняю обладателю 1050ti ?!
Зря они продались амд а не нвидиа. То бы и длсс был и генерация кадров, а теперь ждать пока моддеры прикрутят