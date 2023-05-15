Star Wars Jedi: Survivor выглядит в 10 раз лучше с DLSS 2 ©

Моддер PureDark успешно внедрил DLSS 2 в Star Wars Jedi: Survivor и поделился сравнением своего мода DLSS 2 и FSR 2.0.

Для этого сравнения PureDark быстро двигал камеру при съемке скриншотов. И, как видите, мод DLSS 2 выглядит ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем официальная реализация FSR 2.0.

Что действительно забавно, так это то, что это даже не официальная реализация DLSS 2, а это означает, что она могла бы выглядеть еще лучше. Это также показывает, почему Respawn должен был добавить поддержку DLSS 2 с самого начала.

Изображение слева — с FSR 2.0, а изображение справа — с DLSS 2.

Как указал PureDark, этот мод DLSS 2 улучшит качество изображения в игре только на графических процессорах серии NVIDIA RTX. С точки зрения производительности DLSS 2 и FSR 2.0 работают одинаково в этой игре.

Для тех, кто интересуется, этот мод еще не доступен для скачивания. Генерация кадров DLSS 3 PureDark также все еще находится за стеной Patreon.

Будем надеяться, что моддер выпустит эти моды для публики бесплатно.