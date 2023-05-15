Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.3 514 оценок

Star Wars Jedi: Survivor выглядит в 10 раз лучше с DLSS 2

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monk70
Новости

Моддер PureDark успешно внедрил DLSS 2 в Star Wars Jedi: Survivor и поделился сравнением своего мода DLSS 2 и FSR 2.0.

Для этого сравнения PureDark быстро двигал камеру при съемке скриншотов. И, как видите, мод DLSS 2 выглядит ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем официальная реализация FSR 2.0.

Что действительно забавно, так это то, что это даже не официальная реализация DLSS 2, а это означает, что она могла бы выглядеть еще лучше. Это также показывает, почему Respawn должен был добавить поддержку DLSS 2 с самого начала.

Изображение слева — с FSR 2.0, а изображение справа — с DLSS 2.

Как указал PureDark, этот мод DLSS 2 улучшит качество изображения в игре только на графических процессорах серии NVIDIA RTX. С точки зрения производительности DLSS 2 и FSR 2.0 работают одинаково в этой игре.

Для тех, кто интересуется, этот мод еще не доступен для скачивания. Генерация кадров DLSS 3 PureDark также все еще находится за стеной Patreon.

Будем надеяться, что моддер выпустит эти моды для публики бесплатно.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
gearofkid

пока выровняют игру подожду немного и тогда пройду. ещё у меня время есть , мне всего пятьдесят.

5
Batchankoff

С одной стороны "грязное зерно", с другой "мыльное зерно".
Как говорится в популярном и бородатом видео "шо то х... шо это х..."

1
Дядя Бoгдан

а че ты хотел то, это пека гхейминг

-5
Neron Clavdius Дядя Бoгдан

Консоленыш со своими 30 фпс и текстурами, которые похожи на убожество по сравнению с пк версией на низких настройках нам щас расскажет про гейминг

0
Well-offZin Дядя Бoгдан

Ты в помойку бы обратно залез со своим шахматным рендерингом до 1080p в 24 кадра клоун!

0
Serkovic

DLSS это купить видеокарту за 1000 баксов, но не тянет ААА, приходится включать. Норм подход

0
Well-offZin

DLSS это на нормальном мониторе 2к/4к получить +20% фпс просто за спасибо, особенно это актуально в сетевых играх, хотя у меня включен везде и всегда в 4к через DLDSR, но зачем я это обьясняю обладателю 1050ti ?!

0
caliskan

Зря они продались амд а не нвидиа. То бы и длсс был и генерация кадров, а теперь ждать пока моддеры прикрутят

0