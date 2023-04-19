Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.9 304 оценки

Star Wars Jedi: Survivor займёт 148 ГБ на PS5

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monk70
Новости

Star Wars Jedi: Survivor от Respawn Entertainment — большая игра. Ранее разработчик заявлял, что игра «намного больше», чем Star Wars Jedi: Fallen Order, и расширяет оригинал «всеми возможными способами». Этот размер и масштаб переносятся и на размер загрузки, особенно на PS5. PlayStation Game Size сообщил в Твиттере, что он составляет 147,577 ГБ. Как стало недавно известно, версия игры для Xbox Series X требует 139 ГБ свободного места.

Конечно, это не окончательный размер установки, и неизвестно, включает ли он патч первого дня. Предварительная загрузка также начнется 26 апреля, всего за два дня до глобального запуска. Стоит отметить, что версия для ПК требует 155 ГБ места для установки

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

Консоли
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Комментарии: 18
Ваш комментарий
romero52

у меня стойкое впечатление что производители железа заносят разрабам. чтобы последние ставили геймеров в условия когда без апгрейда железа не поиграть на максималках.

6
Illusive Devil

Подобное мнение в интернетах уже пахнет нафталином.

2
Sidorovich12

У тебя только впечатление? ДАвно известно что производители карт и разработчики игр на короткой ноге. Хотя бы потому что для оптимизации игры под конкретную карту нужны лицензии и разрешения.

0
AleksandrLondon2077 Sidorovich12

Лол

-1
caliskan

Жесть. Куда столько? Пора уже на 2тб ссд под игры брать

3
Юркец

не хватает 2тб ссд, в зависимости сколько будешь игрушек записывать.форза 160гиг,рдр2 110 и т п

2
caliskan Юркец

Ну у меня 1 тб сейчас, приходится удалять игры которые я бы запустил чуть побегать, но еще на 1 тб их не наберется

0
JohnTornton Юркец

160 гигов это две форзы сразу

0
-Zion- Юркец

Просто покупаешь второй 2тб.

0
GayFish

Ну и где технология сжатия игр ps5? рекламировали на старте эту фичу, а сейчас будто ее и не существует.

3
erkins007

Сжатие на пс5 можно применять в играх которые не грузят проц. А в современных никакого сжатия не будет, потому что процу тогда на игру ресурсов не хватит.

1
-Zion- erkins007

Как раз наоборот все эти технологии освобождают проц от работы, выполняя действия силами gpu или отдельного чипа.

2
-Zion-

Эта фича была в куче игр, то что её нет в некоторых это заслуга конкретного разработчика.

3
DanteMax31

Тут вина разработчиков, а не консоли, они не использовали сжатие...

0
ARR0GANT

Сжатие ? Нет-нет не слышали о таком.

3
Batchankoff

😅 жёстко чёт....

0
AleksandrLondon2077

Если бы разрабы захотели то игра весила бы 48гб легко ,зачем напрягаться и так купят

0
potemkin2021

На что тут потребовалось 155 гигов ?
Я могу понять Рдр 2 там действительно есть за что отдать 100 гигов но тут......игра из серии прошел и забил, наверное столько места занимает походняк Гг любителя прочистить свой дымоход....

-2