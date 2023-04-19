Star Wars Jedi: Survivor займёт 148 ГБ на PS5 ©

Star Wars Jedi: Survivor от Respawn Entertainment — большая игра. Ранее разработчик заявлял, что игра «намного больше», чем Star Wars Jedi: Fallen Order, и расширяет оригинал «всеми возможными способами». Этот размер и масштаб переносятся и на размер загрузки, особенно на PS5. PlayStation Game Size сообщил в Твиттере, что он составляет 147,577 ГБ. Как стало недавно известно, версия игры для Xbox Series X требует 139 ГБ свободного места.

Конечно, это не окончательный размер установки, и неизвестно, включает ли он патч первого дня. Предварительная загрузка также начнется 26 апреля, всего за два дня до глобального запуска. Стоит отметить, что версия для ПК требует 155 ГБ места для установки

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля на PS5, Xbox Series X/S и ПК.