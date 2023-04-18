Стартовала предзагрузка Star Wars Jedi Survivor на консолях Xbox. На Xbox Series X она весит 139 ГБ, на Series S - 44 ГБ

Предварительная загрузка для грядущего экшена Star Wars Jedi Survivor стала доступна для обладателей консолей Xbox, при этом игра весит 139 ГБ для владельцев Xbox Series X и примерно 44 ГБ для пользователей Xbox Series S. Разница между двумя версиями составляет почти 100 ГБ, что весьма удивительно.
Стоит помнить, что текущий размер загрузки игры еще не включает патч первого дня, то есть конечное значение должно быть намного выше.
Star Wars Jedi Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
в Гейм пасе доступна?
лол нет конечно, это же новая игра он ЕА.
Через полгода год.
Вот это они разошлись (походу локаций будет куда больше чем в первой),первая часть 50 гигов весила,с такими объёмам и 2Tb SSD мало будет.
с учетом того, что версия series s весит 44гб (первая часть столько и весила), то там скорее напихали 4K роликов и не пожатых текстур.
А окажется что там вагон пререндеренных катсцен в 4К-качестве и несколько озвучек
Бедный S его теперь и озвучек лишают, не потянул озвучки.