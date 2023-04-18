Стартовала предзагрузка Star Wars Jedi Survivor на консолях Xbox. На Xbox Series X она весит 139 ГБ, на Series S - 44 ГБ ©

Предварительная загрузка для грядущего экшена Star Wars Jedi Survivor стала доступна для обладателей консолей Xbox, при этом игра весит 139 ГБ для владельцев Xbox Series X и примерно 44 ГБ для пользователей Xbox Series S. Разница между двумя версиями составляет почти 100 ГБ, что весьма удивительно.

Стоит помнить, что текущий размер загрузки игры еще не включает патч первого дня, то есть конечное значение должно быть намного выше.

Star Wars Jedi Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.