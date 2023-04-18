Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.9 304 оценки

Стартовала предзагрузка Star Wars Jedi Survivor на консолях Xbox. На Xbox Series X она весит 139 ГБ, на Series S - 44 ГБ

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monk70
Новости

Предварительная загрузка для грядущего экшена Star Wars Jedi Survivor стала доступна для обладателей консолей Xbox, при этом игра весит 139 ГБ для владельцев Xbox Series X и примерно 44 ГБ для пользователей Xbox Series S. Разница между двумя версиями составляет почти 100 ГБ, что весьма удивительно.

Стоит помнить, что текущий размер загрузки игры еще не включает патч первого дня, то есть конечное значение должно быть намного выше.

Star Wars Jedi Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
ilyush

в Гейм пасе доступна?

1
FlexGum

лол нет конечно, это же новая игра он ЕА.

2
-zotik-

Через полгода год.

1
saa0891
при этом игра весит 139 ГБ

Вот это они разошлись (походу локаций будет куда больше чем в первой),первая часть 50 гигов весила,с такими объёмам и 2Tb SSD мало будет.

1
Lucrise

с учетом того, что версия series s весит 44гб (первая часть столько и весила), то там скорее напихали 4K роликов и не пожатых текстур.

5
Danny Lamb

А окажется что там вагон пререндеренных катсцен в 4К-качестве и несколько озвучек

3
-Zion- Danny Lamb
и несколько озвучек

Бедный S его теперь и озвучек лишают, не потянул озвучки.

0