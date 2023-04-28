Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.6 339 оценок

Студия GamesVoice анонсировала профессиональную русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor

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butcher69
Новости

Студия локализации игр GamesVoice анонсировала русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor.

Студия GamesVoice готова официально подтвердить то, о чём вы, возможно, давно уже подозревали. Мы берёмся за озвучивание Star Wars Jedi: Survivor — новой игры во вселенной Звёздных войн.

У студии есть планы привлечь к работе актёров из первой части. Запись будет производиться на основе текстового перевода от команды Team RIG, с которой уже обсудили все нюансы.

В честь анонса команда выпустила ролик, в котором взяли интервью у Михаила Мартьянова, исполнителя роли Кэла Кестиса в первой части. Актер рассказал о своих впечатлениях и эмоциях от озвучивания протагониста экшена и сообщил о своем участии в проекте.

Star Wars Jedi: Survivor вышла сегодня и ПК-версия была разгромлена пользователями Steam из-за ужасного технического состояния.

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Что там по Denuvo?
Комментарии: 16
Ваш комментарий
SomeMark

Супер, пока этот кривой порт пропатчат-оптимизируют, к тому времени и русификатор с озвучкой выйдут, а может даже и взломают.

9
saa0891

Отлично,вот кому я денег лучше закину (как и всегда) а игру возьму в торрент маркете как раз к тому времени её скорее всего взломают.

6
Pahant0Ss

думаю последовать твоему примеру)))

1
Umertviya

Если учесть скорость взломов и донаты, за которые ломают, то игру починят и озвучат на много раньше. Быть может игру в принципе не взломают.

0
TAPAKAH222

То эксклюзивность в EGS мешает людям купить игры, то Денува, то теперь отсутствие русского языка. Завтра ещё что-нибудь придумают в оправдание. Нет бы сразу сказать, что хотят халяву.

0
Никита Дроздоvv

Интересно а эта озвучка встанет на перевод от Team Rig?

0
butcher69
Запись будет производиться на основе перевода от команды Team RIG, с которой мы уже обсудили все нюансы.
1
SomeMark

Если бы ты внимательно читал новость, таких вопросов не задавал бы.

0
Никита Дроздоvv SomeMark

Я просто быстро прочитал не заметил

-1
kityara35

Озвучка выйдет раньше оптимизона, походу.

0
caliskan

Да ну. Озвучка дай бог к концу года будет, а то и через год. А патчить ее будут месяца два и все. Если через 2 месяца не оптимизируют то просто забьют

0
ModRed555

Проекты все набираются и набираются. Интересно когда студии собирают все делать, что набрали. И не приведет ли это к коллапсу.

0
MrKiman

Кайф буду ждать её

0
Лобо

И зачем было отменять язык?Стреляют по собственному кошельку издатель.

0
Aleksoil

От них озвучку к деду спейу не дождался. А на джедая когда сделают все пройдут уже. Ну понятно что какой то процент с озвучкой джедая перепройдет. Все же тут диалоги интересны. А так лучше качественные субтитры и надписи и хорош

-1
Ely Maze

Хватит путать GamesVoice и Mechanics VoiceOver это разные студии

именно Mechanics VoiceOver делает озвучку на Dead Space

0