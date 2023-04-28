Студия GamesVoice анонсировала профессиональную русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor ©

Студия локализации игр GamesVoice анонсировала русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor.

Студия GamesVoice готова официально подтвердить то, о чём вы, возможно, давно уже подозревали. Мы берёмся за озвучивание Star Wars Jedi: Survivor — новой игры во вселенной Звёздных войн.

У студии есть планы привлечь к работе актёров из первой части. Запись будет производиться на основе текстового перевода от команды Team RIG, с которой уже обсудили все нюансы.

В честь анонса команда выпустила ролик, в котором взяли интервью у Михаила Мартьянова, исполнителя роли Кэла Кестиса в первой части. Актер рассказал о своих впечатлениях и эмоциях от озвучивания протагониста экшена и сообщил о своем участии в проекте.

Star Wars Jedi: Survivor вышла сегодня и ПК-версия была разгромлена пользователями Steam из-за ужасного технического состояния.