Студия GamesVoice анонсировала профессиональную русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor

Студия локализации игр GamesVoice анонсировала русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor.
Студия GamesVoice готова официально подтвердить то, о чём вы, возможно, давно уже подозревали. Мы берёмся за озвучивание Star Wars Jedi: Survivor — новой игры во вселенной Звёздных войн.
У студии есть планы привлечь к работе актёров из первой части. Запись будет производиться на основе текстового перевода от команды Team RIG, с которой уже обсудили все нюансы.
В честь анонса команда выпустила ролик, в котором взяли интервью у Михаила Мартьянова, исполнителя роли Кэла Кестиса в первой части. Актер рассказал о своих впечатлениях и эмоциях от озвучивания протагониста экшена и сообщил о своем участии в проекте.
Star Wars Jedi: Survivor вышла сегодня и ПК-версия была разгромлена пользователями Steam из-за ужасного технического состояния.
Супер, пока этот кривой порт пропатчат-оптимизируют, к тому времени и русификатор с озвучкой выйдут, а может даже и взломают.
Отлично,вот кому я денег лучше закину (как и всегда) а игру возьму в торрент маркете как раз к тому времени её скорее всего взломают.
думаю последовать твоему примеру)))
Если учесть скорость взломов и донаты, за которые ломают, то игру починят и озвучат на много раньше. Быть может игру в принципе не взломают.
То эксклюзивность в EGS мешает людям купить игры, то Денува, то теперь отсутствие русского языка. Завтра ещё что-нибудь придумают в оправдание. Нет бы сразу сказать, что хотят халяву.
Интересно а эта озвучка встанет на перевод от Team Rig?
Если бы ты внимательно читал новость, таких вопросов не задавал бы.
Я просто быстро прочитал не заметил
Озвучка выйдет раньше оптимизона, походу.
Да ну. Озвучка дай бог к концу года будет, а то и через год. А патчить ее будут месяца два и все. Если через 2 месяца не оптимизируют то просто забьют
Проекты все набираются и набираются. Интересно когда студии собирают все делать, что набрали. И не приведет ли это к коллапсу.
Кайф буду ждать её
И зачем было отменять язык?Стреляют по собственному кошельку издатель.
От них озвучку к деду спейу не дождался. А на джедая когда сделают все пройдут уже. Ну понятно что какой то процент с озвучкой джедая перепройдет. Все же тут диалоги интересны. А так лучше качественные субтитры и надписи и хорош
Хватит путать GamesVoice и Mechanics VoiceOver это разные студии
именно Mechanics VoiceOver делает озвучку на Dead Space