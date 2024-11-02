Студия GamesVoice напомнила, что неофициальная русская озвучка Star Wars Jedi: Survivor станет доступна в декабре

Студия GamesVoice объявила, что русское озвучивание игры Star Wars Jedi: Survivor станет доступно для скачивания в декабре 2024 года. Над проектом трудятся более 80 актёров, при этом студия постаралась сохранить голоса тех же актёров, что озвучивали персонажей в Fallen Order, где это возможно.
В ближайшие недели команда будет заниматься доработкой всех элементов повествования, включая сюжетные линии, кат-сцены, побочные задания и боссов. Хотя на момент выхода часть рядовых противников может остаться с оригинальной озвучкой на английском, GamesVoice планирует исправить это в будущих обновлениях, стремясь сделать локализацию максимально полной и атмосферной.
Вот и пройти можно будет. Чудесно.
Да я , задрался уже , её ждать ...
Тут не нужно ни одной запятой, лол
а ты, донатил на локализацию ? я думаю что нет
Я донатил и на "Айзек почини" донатил, в случае с Айзером уже думал что озвучку не увижу но случилось чудо, программер затащил. Не обязательно же мульёны донатить, с миру по нитке.
Спустя год после хохландс легаси, учитывая объемы работ - годный результат.
С хорошей скидкой на новогодней распродаже можно будет брать значит
Патч улучшающий производительность+озвучка это в целом неплохой повод её перепройти, даже с учётом "световой палки" и соул механики она мне понравилась, скорее всего потому что c играми по ЗВ в целом всё не густо, жаль ничего подобного Джеди Академи или Ауткаст не выходит, до сих пор шедевры. Помню в детстве сначала затёр демку Ауткаста с диска КомьютерПресс(олдфаги Вы тут?) до дыр, а потом Батя с Польши привёз полную версию на диске и я чуть, не обкончался)))) До сих пор иногда переигрывают, ничего подобного так и не родили, хотя возможности сейчас намного выше чем тогда... Эх. Надеюсь увижу когда-нибудь ремейк.
Прекрасная новость, с лета лежит в стиме, ждем-ждем-ждем. Целую руки и рот переводчиков
наконец какие то новости о озвучке я как раз первую часть скоро пройду // Дмитрий Талмазан
Терпение кончилось, начал проходить уже
Не на ту, ступил ты, сторону, джедай... Слаба сила твоя...
Смахивает обложка на трансгендера питушка - очередной масс эфект небинарный? // Oleg Diodorov
нет. // Сергей Максимов
Первую часть сначала пройди, там все понятно будет)) // Константин Игоревич
Пробовал - мне эта тема межкосмическая эйкей половая не по душе, да и геймплей унылый. Читай пол года. Сталкера, хватает с модиками так то наше - по духу и мозгу близко. Диалоги любопытные от мода к моду. // Oleg Diodorov
У меня коллега на работе таких же мнений)) Только ему 60 лет, он маленько уже не справляется с современными играми))) // Константин Игоревич
В Гугле забанили? // Кейт Фостер