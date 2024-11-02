Студия GamesVoice напомнила, что неофициальная русская озвучка Star Wars Jedi: Survivor станет доступна в декабре

Студия GamesVoice объявила, что русское озвучивание игры Star Wars Jedi: Survivor станет доступно для скачивания в декабре 2024 года. Над проектом трудятся более 80 актёров, при этом студия постаралась сохранить голоса тех же актёров, что озвучивали персонажей в Fallen Order, где это возможно.

В ближайшие недели команда будет заниматься доработкой всех элементов повествования, включая сюжетные линии, кат-сцены, побочные задания и боссов. Хотя на момент выхода часть рядовых противников может остаться с оригинальной озвучкой на английском, GamesVoice планирует исправить это в будущих обновлениях, стремясь сделать локализацию максимально полной и атмосферной.