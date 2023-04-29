Студия GamesVoice показала трейлер с русской озвучкой Star Wars: Jedi Survivor ©

Студия GamesVoice продемонстрировала первый озвученный трейлер, где вы можете ознакомиться с качеством их будущей локализации.

Как было сказано ранее, команда постарается привлечь к работе актёров из первой части, а также каноничные для персонажей вселенной «Звёздных войн» голоса. Cиквел ожидаемо оказался масштабнее оригинала — объёмы достигают ~30 часов чистой речи (в основном за счёт многообразия реплик противников), что лишь немногим меньше Hogwarts: Legacy. Отсюда и необходимость в сумме, которая составляет 1 миллион 800 тысяч рублей.



Команда будет бороться за родную речь в компьютерных играх, поэтому приложит все усилия для реализации данного проекта. Игроки уже доказали, что для нашего сообщества нет ничего невозможного. Вместе мы справимся. И да прибудет с нами Сила!