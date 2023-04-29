Студия GamesVoice показала трейлер с русской озвучкой Star Wars: Jedi Survivor

Студия GamesVoice продемонстрировала первый озвученный трейлер, где вы можете ознакомиться с качеством их будущей локализации.
Как было сказано ранее, команда постарается привлечь к работе актёров из первой части, а также каноничные для персонажей вселенной «Звёздных войн» голоса. Cиквел ожидаемо оказался масштабнее оригинала — объёмы достигают ~30 часов чистой речи (в основном за счёт многообразия реплик противников), что лишь немногим меньше Hogwarts: Legacy. Отсюда и необходимость в сумме, которая составляет 1 миллион 800 тысяч рублей.
Команда будет бороться за родную речь в компьютерных играх, поэтому приложит все усилия для реализации данного проекта. Игроки уже доказали, что для нашего сообщества нет ничего невозможного. Вместе мы справимся. И да прибудет с нами Сила!
Это, конечно, фанфик, не более, но хороший фанфик и хорошая игра. По крайней мере первая часть. Во второй уже и эти дурацкие мечи со световой гардой, так что, думаю, будет хуже, но поиграть хотелось бы, причём с нормальным русскими переводом.
В общем, жду перевод, жду торрент. :)
Аналогично, жду патчей, озвучку и торрент, не понимаю этих больных людей, кому срочно надо играть в день релиза через анальную боль!
Да нет, скорее Спайдер просто смекнул что можно набирать кучу проектов, быстренько клепать проходные озвучки, а аудитория которая не умеет наслаждаться действительно красивой и оригинальной озвучкой будет донатить хоть на убогую, но нашу озвучку ну а Спайдер с кураторами спокойненько купят так желанные ими квартиры в Нью-Джерси. Так что единственное за что борется спайдер и его команда это за свой кошелек.
А что предлагаешь, учить никому не нужный язык ?
Обратись ты уже к врачу, серьёзно. Состояние с каждым разом сильно ухудшается, теперь даже чужие проекты от других студий стали идти мне на покупку квартиры и Лондон сменился на Нью Джерси. Прошу, не затягивай с этим.
Только вот тут озвучка очень годная, как и во многих последних проектах. Если ты мамкин эстет который отгибает мизинчик и фапает на англ озвучку которая иногда даже хуже русской (Привет Ада Вонг из RE4r), то можешь продолжать тихо и спокойно наяривать где-то у себя в темном уголке.
Сарказм?
Да не трясись ты так, при чем тут вообще Лондон? Сам же и признал, где ты и твои друзья по распилу хотели бы иметь квартиру в будущем. Зачем свои желания на других экстраполируешь, лучше очередной сбор открывайте и тогда хватит на квартиру в Лондоне о которой ты так мечтаешь.