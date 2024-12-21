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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
8 1 660 оценок

Студия GamesVoice вновь подтвердила, что намерена выпустить русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor до конца 2024 года

butcher69
Новости

Студия GamesVoice поделилась новостями: до релиза неофициальной русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor осталось менее десяти дней. В данный момент завершается тестирование предфинальной сборки, исправляются последние ошибки.

На проекте работало более 85 актеров, чтобы подарить игре полноценный дубляж. В версии 1.0 будет озвучен основной сюжет, второстепенные задания, массовка и часть противников.

Для фанатов подготовлена геймплейная демонстрация, чтобы ожидание стало чуть легче. Работа почти завершена, и совсем скоро игроки смогут оценить труд GamesVoice.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Деиман

давайте ребята уже сколько жду перевод)

3
F0XDIE

Как и Alan Wake II . Времени-то ещё полно.

1
MadDarkGuard

Давайте уже, как раз сейчас скидка хорошая, купил.

1
Кей Овальд

Отличные новости, ждём.

0