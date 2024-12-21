Студия GamesVoice вновь подтвердила, что намерена выпустить русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor до конца 2024 года

Студия GamesVoice поделилась новостями: до релиза неофициальной русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor осталось менее десяти дней. В данный момент завершается тестирование предфинальной сборки, исправляются последние ошибки.
На проекте работало более 85 актеров, чтобы подарить игре полноценный дубляж. В версии 1.0 будет озвучен основной сюжет, второстепенные задания, массовка и часть противников.
Для фанатов подготовлена геймплейная демонстрация, чтобы ожидание стало чуть легче. Работа почти завершена, и совсем скоро игроки смогут оценить труд GamesVoice.
давайте ребята уже сколько жду перевод)
Как и Alan Wake II . Времени-то ещё полно.
Давайте уже, как раз сейчас скидка хорошая, купил.
Отличные новости, ждём.