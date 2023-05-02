Технические эксперты Digital Foundry сравнили Star Wars Jedi Survivor на консолях PS5 и Xbox Series ©

Технические эксперты Digital Foundry сравнили Star Wars Jedi Survivor на консолях PS5 и Xbox Series, чтобы выяснить, одинаково ли хорошо игра от Respawn Entertainment работает на двух платформах и выявить любые ограничения экономической модели Xbox.

Объявив PC-версию Star Wars Jedi: Survivor худшим портом 2023 года, британский журнал затем поместил игру под увеличительное стекло на консолях Sony и Microsoft, получив практически идентичные результаты, за исключением Xbox Series S.

На этой системе трассировка лучей недоступна, и есть только один графический режим при 1080p с реконструкцией и 30 fps, что переводится в реальные 864p в большинстве случаев: заметные компромиссы, но, очевидно, обеспечивающие в целом стабильную производительность.

На PS5 и Xbox Series X все происходит с точностью до наоборот: из-за трассировки лучей, которую нельзя отключить, обе консоли сталкиваются с очевидными трудностями в поддержании стабильной частоты кадров, как при 30 fps, так и при 60 fps, с довольно очевидными падениями в определенных сценариях.