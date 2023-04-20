Томми Эрл Дженкинс, сыгравший Дайхардмэна в Death Stranding, подтвердил, что работал над Star Wars Jedi: Survivor ©

В первой части Star Wars Jedi на главные роли были приглашены несколько известных актеров, таких как Камерон Монаган, Дебра Уилсон и Форест Уитакер. И вот теперь к актерскому составу во второй игре присоединился еще один актер.

В своей социальной сети Томми Эрл Дженкинс подтвердил, что он появится в сиквеле. Актер известен по работе в таких сериалах, как "Пандора" и "Уэнздей", а также по роли персонажа Дайхардмэна в Death Stranding. Правда, дополнительной информации пока нет, поэтому пока неизвестно, в роли какого персонажа он появится.

Не забудьте дату! Она выйдет 28 апреля! Как же я рада стать частью наследия и семьи "Звездных Войн"!!! Было так здорово ее создавать!

События Star Wars Jedi: Survivor будут происходить через пять лет после событий Fallen Order, продолжая историю Кэла Кестиса в новом эпическом приключении.В сопровождении своего верного спутника BD-1 Кэл встретит на своем пути друзей и соратников, а также множество уникальных и интересных персонажей.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.