Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 312 оценок

Утечка Star Wars Jedi: Survivor показывает новые скриншоты и раскрывает сюжетные подробности игры

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Gutsz
Новости

В преддверии скорого выхода Star Wars Jedi: Survivor утечки разного рода только усиливаются. Часть геймером уже получила физическую копию игры, что не мешает уже сейчас раскрывать главные особенности сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order. Новая утечка показывает несколько скриншотов из релизной версии экшена, а также в подробностях описывает сюжет.

Как сообщают первые игроки Star Wars Jedi: Survivor, студия Respawn Entertainment реализовала в игре больше планет и получилась масштабнее чем в первой игре. Сюжет игры отправит на шесть разных планет. Некоторые из них будут эпизодическими и не слишком просторными, однако Кобо и Джеда позволяет исследовать по-настоящему огромные локации.

Как и в Star Wars Jedi: Fallen Order, сиквел предложит относительно большое количество боссов. Всего в игре можно будет встретить пять грозных противников с уникальными навыками, однако вместе с ними в экшене можно будет сражаться большим количеством элитных врагов. Их уровень не дотягивает до боссов, но они могут быть сложными соперниками.

Далее следуют критические спойлеры к сюжету Star Wars Jedi: Survivor:

Спойлер
  • В Star Wars Jedi: Survivor покажут джедая эпохи Высокой Республики, как и намекали трейлеры. Им станет Даган Гера, который владеет желтым световым мечом.
  • В игре будет всего два напарника Меррин и Боде Акуна. В основном они участвуют только в сюжете игры.
  • Сюжет игры представит еще одного знаменитого персонажа из оригинальной саги "Звездных Войн". Это не Дарт Вейдер, но персонаж должен понравится фанатам серии.
  • Главный герой сможет обзавестись романтическими отношениями, они завязываются в ходе общей истории.

Лично оценить Star Wars Jedi: Survivor можно будет уже 28 апреля на PS5, Xbox Series X | S и ПК.

Скриншоты
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
DemonLrus

без русского играть в нее уже не хочется

2
Umertviya

После убогой первой во вторую и с русским не особо хотелось, даже бесплатно.

0
saa0891
Сюжет игры представит еще одного знаменитого персонажа из оригинальной саги "Звездных Войн". Это не Дарт Вейдер,

Печально.

Главный герой сможет обзавестись романтическими отношениями, они завязываются в ходе общей истории.

Теперь каждый раз ждёшь что бы они всё не изгадили.

0
001fess

Отношения с зелёным гоблином?

0