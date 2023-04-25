Утечка Star Wars Jedi: Survivor показывает новые скриншоты и раскрывает сюжетные подробности игры ©

В преддверии скорого выхода Star Wars Jedi: Survivor утечки разного рода только усиливаются. Часть геймером уже получила физическую копию игры, что не мешает уже сейчас раскрывать главные особенности сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order. Новая утечка показывает несколько скриншотов из релизной версии экшена, а также в подробностях описывает сюжет.

Как сообщают первые игроки Star Wars Jedi: Survivor, студия Respawn Entertainment реализовала в игре больше планет и получилась масштабнее чем в первой игре. Сюжет игры отправит на шесть разных планет. Некоторые из них будут эпизодическими и не слишком просторными, однако Кобо и Джеда позволяет исследовать по-настоящему огромные локации.

Как и в Star Wars Jedi: Fallen Order, сиквел предложит относительно большое количество боссов. Всего в игре можно будет встретить пять грозных противников с уникальными навыками, однако вместе с ними в экшене можно будет сражаться большим количеством элитных врагов. Их уровень не дотягивает до боссов, но они могут быть сложными соперниками.

Далее следуют критические спойлеры к сюжету Star Wars Jedi: Survivor:

Спойлер

В Star Wars Jedi: Survivor покажут джедая эпохи Высокой Республики, как и намекали трейлеры. Им станет Даган Гера, который владеет желтым световым мечом.

В игре будет всего два напарника Меррин и Боде Акуна. В основном они участвуют только в сюжете игры.

Сюжет игры представит еще одного знаменитого персонажа из оригинальной саги "Звездных Войн". Это не Дарт Вейдер, но персонаж должен понравится фанатам серии.

Главный герой сможет обзавестись романтическими отношениями, они завязываются в ходе общей истории.

Лично оценить Star Wars Jedi: Survivor можно будет уже 28 апреля на PS5, Xbox Series X | S и ПК.