В ролике сравнили графику Star Wars Jedi: Survivor на ПК и консолях

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, но Сила не была на ее стороне во время запуска. Игра от Electronic Arts и Respawn Entertainment далека от совершенства в плане оптимизации на всех платформах. Что, неудивительно, привело к тому, что многие геймеры выражают свое недовольство в социальных сетях. Чтобы лучше оценить производительность игры на всех системах, на которых она доступна, пользователь ElAnalistaDeBits поделился новым видео, в котором он проверяет стабильность частоты кадров и графики:
Пользователь предупредил, что в режиме производительности на консолях наблюдается проблема со снижением разрешения, что влияет на текстуры, геометрию, дальность прорисовки и растительность. Что касается производительности: PS5 и XSX/S страдают от некоторых проблем с заиканием в определенных областях, что уже происходило в Star Wars Jedi: Fallen Order. В режиме качества PS5 имеет более стабильную частоту кадров по сравнению с XSX, но заикания более заметны на консоли Sony.
Что касается версии для ПК, пользователь предупреждает, что "она сломана", так как в ней есть "многочисленные ошибки производительности и отсутствие оптимизации", что заставляет его "временно" не рекомендовать ее до исправления.
Была бы оптимизация для такой графы на пк, было бы лучше
Обычная пластилиновая графика, на том же Фростбайте было бы красивее
Игра пилилась на UE 4, на текущем Фростбайте такая же бы была, посмотрим на следующую часть на UE 5 с Люменом и Нанайтом, как раз перстанут выпускать на помойках прошлого поколения PS 4 и XBOX One, что будет скачком вперед в плане визуала для новых консолей и ПК.
на фростбайте картинка и освещение вцелом лучше, чем на уе4
Все твои люмены и наниты так и останутся в демках и буклетиках UE5, а для игры сделают стандартный, усреднённый, типичный анриловский средний графит. И если они с UE4 не заморочились то и с 5 не заморочатся. Это движок демоверсий.
Это не мои люмены и наниты, это дефолтный инструментарий появившийся в движке UE 5 год назад, который будут использовать все разработчики, за место лодов и тяжелого ретрейсинга, потому что они очень облегчат им жизнь и ускорят разработку!
Проиду торрент эдишен через пол года, пропатченную, с Рус озвучкой, хз зачем в это надо так срочно играть сейчас?!
Это точно, еще и дерьмуву выпилят, будет лучше идти чем на лицензии
Всё что угодно будет идти лучше, чем современные лицензии на страте продаж)))
Что толку, если сырая.
Оптимизация нет и вылеты,все что можно сказать по этой Каловой игре ,т.к играешь за КАЛ,ГГ так звать.
Т.е. возвращаемся во времена пс4 про - где с одной стороны мыло и 45 кадров или привыкание к 25фпс с другой.
Нормально на озвучку донатят, думаю так же быстро как и на Хогвардс соберут, я тож 300 рубликов закинул, через пол годика поиграем с комфортом.
ну неплохо ведь, все в норме как не крутите