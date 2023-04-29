В ролике сравнили графику Star Wars Jedi: Survivor на ПК и консолях ©

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, но Сила не была на ее стороне во время запуска. Игра от Electronic Arts и Respawn Entertainment далека от совершенства в плане оптимизации на всех платформах. Что, неудивительно, привело к тому, что многие геймеры выражают свое недовольство в социальных сетях. Чтобы лучше оценить производительность игры на всех системах, на которых она доступна, пользователь ElAnalistaDeBits поделился новым видео, в котором он проверяет стабильность частоты кадров и графики:

Пользователь предупредил, что в режиме производительности на консолях наблюдается проблема со снижением разрешения, что влияет на текстуры, геометрию, дальность прорисовки и растительность. Что касается производительности: PS5 и XSX/S страдают от некоторых проблем с заиканием в определенных областях, что уже происходило в Star Wars Jedi: Fallen Order. В режиме качества PS5 имеет более стабильную частоту кадров по сравнению с XSX, но заикания более заметны на консоли Sony.

Что касается версии для ПК, пользователь предупреждает, что "она сломана", так как в ней есть "многочисленные ошибки производительности и отсутствие оптимизации", что заставляет его "временно" не рекомендовать ее до исправления.