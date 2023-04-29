Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.3 370 оценок

В ролике сравнили графику Star Wars Jedi: Survivor на ПК и консолях

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butcher69
Новости

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, но Сила не была на ее стороне во время запуска. Игра от Electronic Arts и Respawn Entertainment далека от совершенства в плане оптимизации на всех платформах. Что, неудивительно, привело к тому, что многие геймеры выражают свое недовольство в социальных сетях. Чтобы лучше оценить производительность игры на всех системах, на которых она доступна, пользователь ElAnalistaDeBits поделился новым видео, в котором он проверяет стабильность частоты кадров и графики:

Пользователь предупредил, что в режиме производительности на консолях наблюдается проблема со снижением разрешения, что влияет на текстуры, геометрию, дальность прорисовки и растительность. Что касается производительности: PS5 и XSX/S страдают от некоторых проблем с заиканием в определенных областях, что уже происходило в Star Wars Jedi: Fallen Order. В режиме качества PS5 имеет более стабильную частоту кадров по сравнению с XSX, но заикания более заметны на консоли Sony.

Что касается версии для ПК, пользователь предупреждает, что "она сломана", так как в ней есть "многочисленные ошибки производительности и отсутствие оптимизации", что заставляет его "временно" не рекомендовать ее до исправления.

Производительность
7
16
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Комментарии: 16
Ваш комментарий
MrKiman

Была бы оптимизация для такой графы на пк, было бы лучше

2
gam_rev

Обычная пластилиновая графика, на том же Фростбайте было бы красивее

1
Well-offZin gam_rev

Игра пилилась на UE 4, на текущем Фростбайте такая же бы была, посмотрим на следующую часть на UE 5 с Люменом и Нанайтом, как раз перстанут выпускать на помойках прошлого поколения PS 4 и XBOX One, что будет скачком вперед в плане визуала для новых консолей и ПК.

0
Fenharell Well-offZin

на фростбайте картинка и освещение вцелом лучше, чем на уе4

0
-Zion- Well-offZin

Все твои люмены и наниты так и останутся в демках и буклетиках UE5, а для игры сделают стандартный, усреднённый, типичный анриловский средний графит. И если они с UE4 не заморочились то и с 5 не заморочатся. Это движок демоверсий.

0
Well-offZin -Zion-

Это не мои люмены и наниты, это дефолтный инструментарий появившийся в движке UE 5 год назад, который будут использовать все разработчики, за место лодов и тяжелого ретрейсинга, потому что они очень облегчат им жизнь и ускорят разработку!

0
Well-offZin

Проиду торрент эдишен через пол года, пропатченную, с Рус озвучкой, хз зачем в это надо так срочно играть сейчас?!

2
gam_rev

Это точно, еще и дерьмуву выпилят, будет лучше идти чем на лицензии

1
Well-offZin gam_rev

Всё что угодно будет идти лучше, чем современные лицензии на страте продаж)))

0
dwemer101
2
Staphylococcus XX
1
Bamburrr

Что толку, если сырая.

1
DEDGAMER

Оптимизация нет и вылеты,все что можно сказать по этой Каловой игре ,т.к играешь за КАЛ,ГГ так звать.

0
spaMER_ID

Т.е. возвращаемся во времена пс4 про - где с одной стороны мыло и 45 кадров или привыкание к 25фпс с другой.

0
tvorog8088

Нормально на озвучку донатят, думаю так же быстро как и на Хогвардс соберут, я тож 300 рубликов закинул, через пол годика поиграем с комфортом.

0
KoRnEr

ну неплохо ведь, все в норме как не крутите

-2