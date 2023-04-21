В сеть попал полный список трофеев Star Wars Jedi: Survivor ©

За неделю до выхода грядущего эшена от 3-го лица Star Wars Jedi: Survivor стал известен полный список трофеев. Всего разработчики из Respawn Entertainment подготовили 54 трофея (1 платиновый, 2 золотых, 7 серебряных, 44 бронзовых).

Список разделен на сюжетные трофеи, боевые/разное и задания на завершение. Трофеев, связанных со сложностью, нет, поэтому можно предположить, что все можно сделать на самой легкой сложности. Это должно сделать получение платины достаточно легкой. Также кажется, что нам не нужно 100% завершение всех коллекционных типов, таких как сундуки, по крайней мере, они прямо не упоминаются в трофеях. Поэтому, если они не являются неясным условием для получения другого трофея, мы можем пропустить большинство предметов коллекционирования.

Из следующих предметов коллекционирования и побочных заданий нам нужно все: все легендарные противники, все камеры джедаев, пройти Кантину, заполнить Аквариум, заполнить Сад, выиграть все матчи холотатики, отсканировать все типы врагов, купить все товары Дома, все Осколки Силы.

Полный список трофеев Star Wars Jedi: Survivor вы можете посмотреть по ссылке.