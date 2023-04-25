В Star Wars Jedi: Survivor будет пять уровней сложности и много опций доступности ©

Сегодня компании Respawn и EA раскрыли подробности про опции доступности, включенные в игру Star Wars Jedi: Survivor.

Начнем с пяти уровней сложности, проиллюстрированных в анонсе, которые позволят игрокам выбрать уровень сложности, соответствующий их вкусу.

Вот что вас ожидает.

Спойлер

Сюжетный режим Для тех, кто хочет насладиться приключениями Кэла и его команды при незначительном сопротивлении врагов. Время парирования щедрое, а урон, наносимый врагами, минимален. Падаван Джедай Более сложный режим, чем сюжетный режим, но более мягкий, чем рыцарь-джедай. Время парирования все еще несколько щедрое, но враги наносят гораздо больше урона, чем в сюжетном режиме. Рыцарь-джедай Сложное приключение. Игрокам придется оттачивать свои рефлексы, чтобы победить врагов. Мастер джедай Еще более сложное испытание, чем рыцарь-джедай, с увеличенной агрессивностью врагов, чтобы вы были начеку. Великий мастер джедай Самый сложный вариант. Окна парирования малы, а враги беспощадны. Эта настройка сложности испытает вас на прочность.

Кроме того, в игру добавлены настраиваемые элементы управления и многочисленные варианты субтитров и закадровых титров. Они могут быть только в сценах или во время игры, а также с дополнительными указателями направления.

Визуальные опции включают масштабирование HUD, настройки цветового профиля, стабилизацию точки пользовательского интерфейса, опции для дальтоников, поле зрения, регулировку дрожания камеры и многое другое.

Есть также модификаторы игрового процесса, включая следующие.

Опции камеры для автоприцеливания

Опции нажатия кнопок

Переключатели удержания/нажатия

Помощь при навигации (включая звуковой пинг)

Кроме того, разработчики реализовали фактический медленный режим, который делает именно то, что написано. Вы даже можете привязать его к нажатию клавиши или кнопки.

Это только начало, поскольку после запуска будут добавлены дополнительные функции доступности, включая режим высокой контрастности и озвучивание меню.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля 2023 года.