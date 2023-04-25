В Star Wars Jedi: Survivor будет пять уровней сложности и много опций доступности

Сегодня компании Respawn и EA раскрыли подробности про опции доступности, включенные в игру Star Wars Jedi: Survivor.
Начнем с пяти уровней сложности, проиллюстрированных в анонсе, которые позволят игрокам выбрать уровень сложности, соответствующий их вкусу.
Вот что вас ожидает.
- Сюжетный режим
Для тех, кто хочет насладиться приключениями Кэла и его команды при незначительном сопротивлении врагов. Время парирования щедрое, а урон, наносимый врагами, минимален.
- Падаван Джедай
Более сложный режим, чем сюжетный режим, но более мягкий, чем рыцарь-джедай. Время парирования все еще несколько щедрое, но враги наносят гораздо больше урона, чем в сюжетном режиме.
- Рыцарь-джедай
Сложное приключение. Игрокам придется оттачивать свои рефлексы, чтобы победить врагов.
- Мастер джедай
Еще более сложное испытание, чем рыцарь-джедай, с увеличенной агрессивностью врагов, чтобы вы были начеку.
- Великий мастер джедай
Самый сложный вариант. Окна парирования малы, а враги беспощадны. Эта настройка сложности испытает вас на прочность.
Кроме того, в игру добавлены настраиваемые элементы управления и многочисленные варианты субтитров и закадровых титров. Они могут быть только в сценах или во время игры, а также с дополнительными указателями направления.
Визуальные опции включают масштабирование HUD, настройки цветового профиля, стабилизацию точки пользовательского интерфейса, опции для дальтоников, поле зрения, регулировку дрожания камеры и многое другое.
Есть также модификаторы игрового процесса, включая следующие.
- Опции камеры для автоприцеливания
- Опции нажатия кнопок
- Переключатели удержания/нажатия
- Помощь при навигации (включая звуковой пинг)
Кроме того, разработчики реализовали фактический медленный режим, который делает именно то, что написано. Вы даже можете привязать его к нажатию клавиши или кнопки.
Это только начало, поскольку после запуска будут добавлены дополнительные функции доступности, включая режим высокой контрастности и озвучивание меню.
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля 2023 года.