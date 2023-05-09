В Star Wars Jedi: Survivor есть специальное сообщение для спидраннеров и глитчеров, которые обходят элементы истории ©

Всякий раз, когда выходит новая игра, всегда найдется несколько игроков, которые попытаются найти способы обойти сюжет игры, либо быстро пройти игру. Исключением не стала и Star Wars Jedi: Survivor, и разработчик Respawn, похоже, это учел, поскольку недавно обнаруженное сообщение в игре, похоже, было реализовано для таких игроков.

Пользователь Twitter StellaNoxEclair опубликовал клип стримера Twitch andersonjph, которому удалось спрыгнуть со скалы в другую область, которая была бы недоступна на тот момент прохождения игры. После приземления и уничтожения штурмовика на экране появляется сообщение об ошибке, в котором говорится, что игрок «обошел определенные элементы истории» и что продолжение игры таким образом оставит игру в «сломанном состоянии».

Обход сюжетных элементов в видеоигре обычно избегается путем размещения невидимых стен или препятствий, которые не позволяют игроку переходить в области, в которых он не должен находиться. Кажется, что вместо того, чтобы придерживаться более традиционные методы, Respawn вместо этого добавили сообщение об ошибке, которое просто предупреждает игроков, а не прямо предотвращает их появление в неположенном месте.