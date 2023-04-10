В Star Wars Jedi: Survivor можно будет посетить планету-столицу Корусант

Режиссер Star Wars Jedi: Survivor Стиг Асмуссен сообщил, что Корусант будет одной из планет, представленных в сиквеле, хотя это может быть не полностью доступная для исследования территория с открытым миром.
Поделившись новостями на Star Wars Celebration, незадолго до того, как он выпустил финальный геймплейный трейлер для Jedi: Survivor, Асмуссен подтвердил, что Корусант будет в игре.
Мы делаем еще один шаг вперед в нашем подходе к метроидвании и, чтобы поговорить о другой планете, у нас будет и Корусант. Я думаю, что было много спекуляций на эту тему, и я просто подтверждаю это здесь.
Хотя Асмуссен и говорил о Корусанте в разговоре о больших исследуемых территориях, включенных в Jedi: Survivor, руководитель отдела коммуникаций EA по "Звездным войнам" Энди Макнамара, похоже, немного охладил ожидания в Twitter.
"Для ясности, Стиг никогда не утверждал, что Корусант - это "свободно исследуемый открытый мир" [как утверждает один аккаунт в Twitter]. Он лишь подтвердил, что это один из пунктов назначения в игре", - сказал Макнамара. "В Survivor есть удивительные планеты для исследования и наши самые большие окружения на сегодняшний день, но мы хотели внести ясность в сказанное".
Поэтому пока неясно, как много Корусканта будет в Jedi: Survivor. Возможно, это будет такой же открытый мир или территория, как и другие локации, а может быть, он будет лишь частью одной конкретной сюжетной миссии, как в финальной части Jedi: Fallen Order.
Фанатам осталось ждать совсем недолго, поскольку игра выходит 28 апреля для PlayStation 5, Xbox Series и PC.
Ну понятно что во второй части многие элементы доработаны и улучшены,появилось много новых,даже гонки на подах добавили,единственное что не дадут полетать на каком нибудь звездолете.
Огорчает что не будет выбора за светлую и тёмную сторону,соответственно не будет разных скилов в зависимости от того какую сторону ты выбрал,ну и опять же не будет различных выборов в сюжете и разны концовок.
Что тут может огорчать? игра позиционировалась и создавалась как линейное приключение, но почему-то ты огорчен из-за своих фантазий, а не фактов.
Да какая разница как она позиционируется,я в общем говорю печально что разрабы не добавили в игру возможность выбора за светлую и тёмную сторону что является ключей особенностью ЗВ,ну это опять же бы разнообразило игру и способы,варианты прохождения,можно было бы отыгрывать героя/злодея.
Понятное дело, выбрали наиболее простой вариант.
Если подобное не раз было в прошлых играх серии, зачем повторяться?
Я вроде выше уже достаточно понятно объяснил что когда в игре есть выбор и есть последствия такую игру куда интересней проходить,при чём не один раз,как например тот же Prey 2017 сколько там различных классных вариантов прохождения и возможностей по разному проходить квесты и закончить игру.
Всегда смущало это пренебрежение хай-тек элементами мира звёздных войн. У них там электрические шашки с ведроидами кругом, а каждая вторая планета - пыльная помойка и населена бичами в лохмотьях.
Будет приятно вспомнить, что в мире Диснеевских гордых бомжей есть кусочек цивилизации:)