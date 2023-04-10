В Star Wars Jedi: Survivor можно будет посетить планету-столицу Корусант ©

Режиссер Star Wars Jedi: Survivor Стиг Асмуссен сообщил, что Корусант будет одной из планет, представленных в сиквеле, хотя это может быть не полностью доступная для исследования территория с открытым миром.

Поделившись новостями на Star Wars Celebration, незадолго до того, как он выпустил финальный геймплейный трейлер для Jedi: Survivor, Асмуссен подтвердил, что Корусант будет в игре.

Мы делаем еще один шаг вперед в нашем подходе к метроидвании и, чтобы поговорить о другой планете, у нас будет и Корусант. Я думаю, что было много спекуляций на эту тему, и я просто подтверждаю это здесь.

Хотя Асмуссен и говорил о Корусанте в разговоре о больших исследуемых территориях, включенных в Jedi: Survivor, руководитель отдела коммуникаций EA по "Звездным войнам" Энди Макнамара, похоже, немного охладил ожидания в Twitter.

"Для ясности, Стиг никогда не утверждал, что Корусант - это "свободно исследуемый открытый мир" [как утверждает один аккаунт в Twitter]. Он лишь подтвердил, что это один из пунктов назначения в игре", - сказал Макнамара. "В Survivor есть удивительные планеты для исследования и наши самые большие окружения на сегодняшний день, но мы хотели внести ясность в сказанное".

Поэтому пока неясно, как много Корусканта будет в Jedi: Survivor. Возможно, это будет такой же открытый мир или территория, как и другие локации, а может быть, он будет лишь частью одной конкретной сюжетной миссии, как в финальной части Jedi: Fallen Order.

Фанатам осталось ждать совсем недолго, поскольку игра выходит 28 апреля для PlayStation 5, Xbox Series и PC.