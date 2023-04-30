В Star Wars Jedi: Survivor найден серьёзный баг, который может заблокировать продвижение в кампании ©

Star Wars Jedi: Survivor страдает от серьезной ошибки, которая может блокировать продвижение в игровой кампании: ее обнаружил пользователь на Reddit, указав область, где возникает проблема, и предложив решение, позволяющее избежать ее, пока Respawn не исправит ее с помощью обновления.

На практике, после завершения Зала Двойственности и подъема на лифте, чтобы выйти, нужно обязательно остановиться в ближайшей точке медитации, чтобы сохранить положение.

Если вы умрёте, то вас вернут обратно в зал, но без возможности выйти из него ни с помощью быстрого путешествия, ни с помощью вышеупомянутого лифта, так как он больше не будет работать. Обязательно нужно будет начинать кампанию заново.

Как мы знаем, EA опубликовала сообщение с извинениями в отношении Star Wars Jedi: Survivor, в котором говорится, что исправления требуют времени, но в большей степени относится к производительности как на консолях, так и, прежде всего, на ПК.

В этом случае, однако, дело в другом, и необходимо, чтобы команда разработчиков действовала быстро, предоставляя исправление, которое может устранить ошибку и предотвратить застревание пользователей в этой части кампании.