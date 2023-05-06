В Star Wars Jedi Survivor нашли еще одну ошибку, блокирующую прохождение ©

Все игры содержат ошибки, но некоторые из них более серьезны, чем другие. В случае со Star Wars Jedi: Survivor есть ошибка, которая может полностью остановить прогресс прохождения при выполнении определенных условий. К счастью, она довольно специфична, поэтому для многих это не станет проблемой. Вкратце, вы должны умереть и одновременно нанести фатальный удар определенному боссу на продвинутых этапах игры, в этом случае вы снова появляетесь на боевой арене с неуязвимым противником и без возможности покинуть зону или продвинуться вперед.

Даже при перезагрузке игры, к сожалению, ошибка не исчезает. Сейчас единственный способ вернуться в игру это начать ее прохождение заново. Авторы Star Wars Jedi: Survivor знают о проблеме и уже работают над ее решением.

По сообщениям, исправление этой ошибки Star Wars Jedi: Survivor должно появиться уже в начале следующей недели. А пока всем, кто случайно застрял в этом баге, придется подождать.

Я намеренно избегал спойлеров, но если вы хотите узнать более подробно, какой враг может активировать баг Star Wars Jedi: Survivor, вы можете перейти на официальную страницу по этой ссылке.