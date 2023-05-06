Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.2 447 оценок

В Star Wars Jedi Survivor нашли еще одну ошибку, блокирующую прохождение

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butcher69
Новости

Все игры содержат ошибки, но некоторые из них более серьезны, чем другие. В случае со Star Wars Jedi: Survivor есть ошибка, которая может полностью остановить прогресс прохождения при выполнении определенных условий. К счастью, она довольно специфична, поэтому для многих это не станет проблемой. Вкратце, вы должны умереть и одновременно нанести фатальный удар определенному боссу на продвинутых этапах игры, в этом случае вы снова появляетесь на боевой арене с неуязвимым противником и без возможности покинуть зону или продвинуться вперед.

Даже при перезагрузке игры, к сожалению, ошибка не исчезает. Сейчас единственный способ вернуться в игру это начать ее прохождение заново. Авторы Star Wars Jedi: Survivor знают о проблеме и уже работают над ее решением.

По сообщениям, исправление этой ошибки Star Wars Jedi: Survivor должно появиться уже в начале следующей недели. А пока всем, кто случайно застрял в этом баге, придется подождать.

Я намеренно избегал спойлеров, но если вы хотите узнать более подробно, какой враг может активировать баг Star Wars Jedi: Survivor, вы можете перейти на официальную страницу по этой ссылке.

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Star Wars Jedi: Survivor "Трейнер +17" [1.0] {peizhaochen}
Star Wars Jedi: Survivor "Трейнер +17" [1.0] {peizhaochen}
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Destroited

Выход этой игры в таком состоянии вот главная ошибка.

7
Oscilograf

Учитывая что Редфал показал на днях новые границы "дна на релизе" - Жидай Выживай еще весьма не плохо смотрится.

0
Destroited Oscilograf

Ты сравнил несравнимое, тут одиночная игра а там кооп дрочильня, аудитории у игр разные и степени разочарования тоже разные. За Джедаев обидно а на Редфал вообще было пофиг всегда что до выхода что после.

1
Abarmot90

Gideon прошел и всё

0
Никита Дроздоvv

Лишь бы на игру не забили

0