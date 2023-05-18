Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.4 532 оценки

В видео сравнили производительность ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor до и после патча

©
butcher69
Новости

Последний патч для Star Wars Jedi: Survivor приносит определенное улучшение производительности на ПК, но некоторые из самых больших технических проблем, обнаруженных в новой части серии от Respawn, еще не решены должным образом.

Новые сравнительные видео, которыми поделились MxBenchmark PC и AZZATRU, подчеркивают, что последнее обновление действительно принесло некоторое улучшение производительности в сценах с ограниченным CPU, подтверждая, что новый патч внес дополнительные оптимизации CPU. Однако в сценариях с ограниченным GPU производительность практически не отличается от предыдущего обновления. Кроме того, хотя время смены кадров кажется более стабильным в таких проблемных областях, как планета Кобох, заикания при обходе все еще довольно очевидны, так что Respawn предстоит еще много работы, чтобы окончательно исправить игру.

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру. Патч 5 для консолей выйдет в ближайшем будущем.

ПК Производительность
5
1
Последние посты по игре Star Wars Jedi: Survivor
ПК-версия Star Wars Jedi: Survivor получила очередной патч с исправлениями и улучшением производительности
ПК-версия Star Wars Jedi: Survivor получила очередной патч с исправлениями и улучшением производительности
Студия GamesVoice, делающая русскую озвучку для Star Wars Jedi: Survivor, сообщила собранные цифры от нужной суммы
Студия GamesVoice, делающая русскую озвучку для Star Wars Jedi: Survivor, сообщила собранные цифры от нужной суммы
Пасхалка Star Wars Jedi: Survivor подтверждает любовь Кэла к пончо
Пасхалка Star Wars Jedi: Survivor подтверждает любовь Кэла к пончо
Комментарии: 1
Ваш комментарий
DeadRemix
"Однако в сценариях с ограниченным GPU производительность практически не отличается от предыдущего обновления."

А откуда нарисуется фпс, если упор и так идет в видяху?) Или должно быть при 99% до патча 50 фпс, а после патча при 99% 60?)

3