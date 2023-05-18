В видео сравнили производительность ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor до и после патча ©

Последний патч для Star Wars Jedi: Survivor приносит определенное улучшение производительности на ПК, но некоторые из самых больших технических проблем, обнаруженных в новой части серии от Respawn, еще не решены должным образом.

Новые сравнительные видео, которыми поделились MxBenchmark PC и AZZATRU, подчеркивают, что последнее обновление действительно принесло некоторое улучшение производительности в сценах с ограниченным CPU, подтверждая, что новый патч внес дополнительные оптимизации CPU. Однако в сценариях с ограниченным GPU производительность практически не отличается от предыдущего обновления. Кроме того, хотя время смены кадров кажется более стабильным в таких проблемных областях, как планета Кобох, заикания при обходе все еще довольно очевидны, так что Respawn предстоит еще много работы, чтобы окончательно исправить игру.

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру. Патч 5 для консолей выйдет в ближайшем будущем.