Вышло крупное обновление для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от студии GamesVoice

Сегодня студия GamesVoice сообщила о выходе крупного обновления для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor.

В нем создатели добавили озвучку для большого количества противников (дроиды, штурмовики, рейдеры), исправили пропуски в речи ключевых персонажей, доработали субтитры, улучшили баланс громкости, тайминги и ряд других вещей.

GamesVoice сообщила, что в будущем русская озвучка получит еще как минимум одно крупное обновление, в котором добавят недостающие реплики с озвучкой врагов.