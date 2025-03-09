Вышло крупное обновление для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от студии GamesVoice

Сегодня студия GamesVoice сообщила о выходе крупного обновления для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor.
В нем создатели добавили озвучку для большого количества противников (дроиды, штурмовики, рейдеры), исправили пропуски в речи ключевых персонажей, доработали субтитры, улучшили баланс громкости, тайминги и ряд других вещей.
GamesVoice сообщила, что в будущем русская озвучка получит еще как минимум одно крупное обновление, в котором добавят недостающие реплики с озвучкой врагов.
И тут же ссылка на скачивание старой версии 1.01 вместо новой 1.1
Alan Wake 2 обещали еще в феврале выпустить
Они постоянно сроки срывают
к концу года допилят, для них это норма
проектов же понахватали, а рук не хватает, вот и затягивают, тем более, это их неосновная работа
Главное чтобы нейронкой не начали частично звучить как некоторые.
Не станут. В этом их прикол. Дают работу актёрам озвучки, которые остались без неё.
Это рофл короче, выпустить озвучку - абы выпустить, ну типааааааа обещали-ж под дату, а прошло сколько? 3 МЕСЯЦА с релиза и они до сих пор блин не допилили её ... это кринж. Ну давайте новый тренд, хот-фикс на русификаторы.
Уже успел перепройти с первой версией перевода)
Тоже вот только пару дней назад прошёл, игра замечательная.C озвучкой траблы были,но ничего критичного.
Ее взломали хотя бы?
Да.
торент эдишн уже есть
еа убрали денуво
в будущем русская озвучка получит еще как минимум одно крупное обновление, в котором добавят недостающие реплики с озвучкой врагов
В смысле, ещё не всё? Ещё год ждать пока всех переведут?
Готовность озвучки врагов:
Дроиды - 4755 из 7464
Рейдеры - 2846 из 8361
Штурмовики - 13296 из 13830
Как же долго они переводят фразы из 1-3 слов🤣🤣🤣🤣
Помимо перевода тебе еще надо их отслушать в игре, угу
Реплики врагов отслушать? Для чего?🤣🤣🤣🤣 я понимаю диалоги, чтобы было совпадение по тайм лайну и липс синку, но тут
А, жирнота, понятно
Огонь, спасибо большое!
Очень нужное дело.
Вот на днях только прошел(
Кому не насрать на этот кусок?Зачем для него ещё и озвучку пилить?Я не понимаю.Есть много других классных игр,в которые я не хочу играть из-за тонн текста,а они озвучивают эту парашу.
допилили озвучку. там были неозвученные диалоги.и на нее деньги собирали. так что да. эта озвучка в приоритете.
Найс, хорошо что не начинал, как чувствовал, теперь и поиграем )
Агу, ну значит ждём финальную версию.
так а где новая версия озвучки?
Только щас сделали озвучку? А сразу выпустить с русской озвучкой не вариант было? // Игорь Екибашов
Геймсвойс типа не еа. И, как бы сказать, чуть ли не йо хо хо. // Александр Ковалёв
Дурак что-ли?
А не официальная. А я то думал. // Игорь Екибашов
Иногда читаешь такие комментарии и думаешь, что хоть в голове у человека)