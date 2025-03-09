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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 1 995 оценок

Вышло крупное обновление для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от студии GamesVoice

AceTheKing
Новости

Сегодня студия GamesVoice сообщила о выходе крупного обновления для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor.

В нем создатели добавили озвучку для большого количества противников (дроиды, штурмовики, рейдеры), исправили пропуски в речи ключевых персонажей, доработали субтитры, улучшили баланс громкости, тайминги и ряд других вещей.

GamesVoice сообщила, что в будущем русская озвучка получит еще как минимум одно крупное обновление, в котором добавят недостающие реплики с озвучкой врагов.

Star Wars Jedi: Survivor "Русификатор текста и звука" [v1.01] {GamesVoice}
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35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Black Iceberg
Вышло крупное обновление для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от студии GamesVoice

И тут же ссылка на скачивание старой версии 1.01 вместо новой 1.1

9
Snake Snaake Snaaaaaake

Alan Wake 2 обещали еще в феврале выпустить

3
Mudak2005

Они постоянно сроки срывают

7
Satty

к концу года допилят, для них это норма

3
Mystik_86 Mudak2005

проектов же понахватали, а рук не хватает, вот и затягивают, тем более, это их неосновная работа

2
SamoGon170 Mystik_86

Главное чтобы нейронкой не начали частично звучить как некоторые.

1
JustA_NiceGuy SamoGon170

Не станут. В этом их прикол. Дают работу актёрам озвучки, которые остались без неё.

1
Kokoprime1991

Это рофл короче, выпустить озвучку - абы выпустить, ну типааааааа обещали-ж под дату, а прошло сколько? 3 МЕСЯЦА с релиза и они до сих пор блин не допилили её ... это кринж. Ну давайте новый тренд, хот-фикс на русификаторы.

2
Аргонафт

Уже успел перепройти с первой версией перевода)

2
VIGITAL1

Тоже вот только пару дней назад прошёл, игра замечательная.C озвучкой траблы были,но ничего критичного.

0
LlKAN_ec

Ее взломали хотя бы?

1
H0micide

Да.

2
Юркец

торент эдишн уже есть

0
KPAHbl4

еа убрали денуво

1
Случайный Игрок

в будущем русская озвучка получит еще как минимум одно крупное обновление, в котором добавят недостающие реплики с озвучкой врагов

В смысле, ещё не всё? Ещё год ждать пока всех переведут?

1
Virus89

Готовность озвучки врагов:

Дроиды - 4755 из 7464

Рейдеры - 2846 из 8361

Штурмовики - 13296 из 13830

0
Global Conspiration Virus89

Как же долго они переводят фразы из 1-3 слов🤣🤣🤣🤣

-2
Dark_AssassinUA Global Conspiration

Помимо перевода тебе еще надо их отслушать в игре, угу

1
Global Conspiration Dark_AssassinUA

Реплики врагов отслушать? Для чего?🤣🤣🤣🤣 я понимаю диалоги, чтобы было совпадение по тайм лайну и липс синку, но тут

1
Dark_AssassinUA Global Conspiration

А, жирнота, понятно

0
MeduZaRUS

Огонь, спасибо большое!

1
sa1958

Очень нужное дело.

1
Blenderr100

Вот на днях только прошел(

0
SquealingKiefer

Кому не насрать на этот кусок?Зачем для него ещё и озвучку пилить?Я не понимаю.Есть много других классных игр,в которые я не хочу играть из-за тонн текста,а они озвучивают эту парашу.

0
OPen man

допилили озвучку. там были неозвученные диалоги.и на нее деньги собирали. так что да. эта озвучка в приоритете.

0
Liwan

Найс, хорошо что не начинал, как чувствовал, теперь и поиграем )

0
Кей Овальд

Агу, ну значит ждём финальную версию.

0
SkyraX

так а где новая версия озвучки?

0
Пользователь ВКонтакте

Только щас сделали озвучку? А сразу выпустить с русской озвучкой не вариант было? // Игорь Екибашов

-8
Пользователь ВКонтакте

Геймсвойс типа не еа. И, как бы сказать, чуть ли не йо хо хо. // Александр Ковалёв

1
Mr.DOOM

Дурак что-ли?

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А не официальная. А я то думал. // Игорь Екибашов

-3
MadDarkGuard

Иногда читаешь такие комментарии и думаешь, что хоть в голове у человека)

0