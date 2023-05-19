Вышло обновление производительности для Star Wars Jedi: Survivor на PS5 ©

Наконец-то стало доступно обновление производительности для Star Wars Jedi: Survivor на PlayStation 5. Апдейт размером 1,081 Гб уже доступен для загрузки и обещает улучшить игровой процесс на консоли от Sony.

С момента выхода игра получила положительные отзывы, однако некоторые игроки сообщали о проблемах с производительностью на PS5. С помощью нового патча в Respawn Entertainment надеется решить эти проблемы и обеспечить более плавный и оптимизированный игровой процесс.

Обновление включает значительное улучшение частоты кадров, уменьшение падений FPS и обеспечение более плавного и отзывчивого геймплея. Кроме того, обновление также улучшает время загрузки, которое, казалось, не соответствовало новому поколению.