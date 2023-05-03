Вышло обновление Star Wars Jedi: Survivor для PS5 и Xbox Series ©

Запуск Star Wars Jedi: Survivor на разных платформах прошел не самым гладким образом, но к счастью, Respawn удалось выпустить крупное обновление. Первый патч к игре содержит ряд исправлений как для консолей, так и для ПК.

На консоли Xbox Series X размер данного обновления составляет около - 7 Гб, а на PlayStation 5 всего 1,17 ГБ. В этом обновлении устранены многочисленные сбои, улучшена производительность и множество других исправлений, решающих такие проблемы, как коллизии, рендеринг и сохранение.

Компании EA и Respawn признали наличие проблем и намерены устранить их как можно скорее. В дальнейшем они продолжат следить за производительностью на всех платформах.

Мы усердно работаем над исправлениями, которые еще больше повысят производительность и устранят проблемы на всех платформах. В будущем появятся новые обновления для всех платформ, и мы сообщим об этом, когда они будут доступны.