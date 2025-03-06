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Star Wars: Knights of the Old Republic 17.07.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
9.4 3 438 оценок

Автор Syphon Filter заявил, что ремейк Star Wars: KOTOR был отменен и часть его создателей уволены

Gutsz
Новости

Многие поклонники Star Wars: Knights of the Old Republic уже давно ждут хоть каких-нибудь новостей о ремейке культовой ролевой игры. Проект был анонсирован еще в сентябре 2021 года, но с тех пор о его судьбе ходили лишь слухи. Теперь же, похоже, игроков ждет не долгожданный релиз, а неприятные известия. По крайней мере, так утверждает Алекс Смит — бывший руководитель Bend Studio и один из авторов Syphon Filter.

На своей странице в X (Twitter) Смит заявил, что разработка KOTOR Remake была отменена, а некоторые сотрудники Saber Interactive, работавшие над проектом, были либо переведены на другие должности, либо уволены. Если эта информация подтвердится, то это станет окончательным ударом по надеждам фанатов увидеть ремейк культовой RPG.

Хотя в прошлом ходу создатели сообщали, что разработка ремейка продолжается:

Saber продолжает работу над ремейком Star Wars: Knights of the Old Republic

Стоит отметить, что Смит уже делился правдивыми инсайдами. Именно он заранее сообщил об анонсе новой игры от Housemarque, который действительно состоялся. Однако его прогнозы по поводу дат выхода Death Stranding 2 и Ghost of Yotei тогда не оправдались, поэтому к его заявлениям стоит относиться с осторожностью.

Официальные представители Saber Interactive и Aspyr пока не комментировали информацию об отмене Star Wars: KOTOR Remake.

6
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Max Rolens

Спасибо, что не испортили мне игру детства

10
Хевель

Такая новость, что не знаешь, радоваться или огорчаться.

5
Кей Овальд

Saber-то на коне, они вроде как действительно могут это вывезти. Звучит странно.

4
ZAUSA

Ещё раз?)) Я думаю, что с прошлой отмены никто ничего не делал.

2
Пользователь ВКонтакте

Я не жду. Ничего хорошего из этого не выйдет, зная нынешних биоваров. МЕ тоже. // Николай Монахов

2
darth nox

Вопрос нужно поставить вот такой: а если даже выйдет, будет ли оно фанатам нужно и не получится ли новый Веильгвард? Как по мне, возможно даже хорошо, если слух может оказаться правдой.

2
VIGITAL1

Может вообще теперь игры перестать выпускать ,а то вдруг фэйлгард получится ?)Какие мы чувствительные.

6
bBK201

за подобное только растрел, сколько можно. пусть делают, или отпинать чтобы не давали ложную надежду.

2
Mad_cloud

Перспективы были но видимо сплыли

1
ТемныйВластелин

хотелось бы ремейк или годный ремастер, но не хотелось бы кусок разочарования

1
Exies27

Наверное, это к лучшему.

1
diqii

Ни понятно одно, а автор Syphon Filter, ничего не хочет сказать про Syphon Filter?

0
Deowar

Конечно хочется увидеть ШЕДЕВР в новой обложке. Но и приятно слышать, что Классику не трогают.

0
otmorozzzov

Одно из не многих что действительно хорошо получилось в звездных войнах. Но что ж так этой серии так не везёт

0
Eclair_93

Ну оно и к лучшему. Это была бы та самая игра, которая покупается по фул прайсу без всяких оффлайн активаций. Потом жалеть как о самой худшей покупке в своей жизни, ибо от оригинального KOTOR там будет чуть меньше чем нихрена. Зато будет что-то типа "жирная фемка понятно какого цвета кожи это каноничный Реван", и прочая повестка.

-1
Главный инженегр

Когда успел ознакомиться с игрой?

1
Пользователь ВКонтакте

новички врядли в нее будут играть, в олдфагам и ориг норм // Дэниел Фарадей

-1
Беккер5443

Ха ха кал в лету в ад Star Wars, ну туда ему и дорога.

-10