Автор Syphon Filter заявил, что ремейк Star Wars: KOTOR был отменен и часть его создателей уволены

Многие поклонники Star Wars: Knights of the Old Republic уже давно ждут хоть каких-нибудь новостей о ремейке культовой ролевой игры. Проект был анонсирован еще в сентябре 2021 года, но с тех пор о его судьбе ходили лишь слухи. Теперь же, похоже, игроков ждет не долгожданный релиз, а неприятные известия. По крайней мере, так утверждает Алекс Смит — бывший руководитель Bend Studio и один из авторов Syphon Filter.
На своей странице в X (Twitter) Смит заявил, что разработка KOTOR Remake была отменена, а некоторые сотрудники Saber Interactive, работавшие над проектом, были либо переведены на другие должности, либо уволены. Если эта информация подтвердится, то это станет окончательным ударом по надеждам фанатов увидеть ремейк культовой RPG.
Хотя в прошлом ходу создатели сообщали, что разработка ремейка продолжается:
Стоит отметить, что Смит уже делился правдивыми инсайдами. Именно он заранее сообщил об анонсе новой игры от Housemarque, который действительно состоялся. Однако его прогнозы по поводу дат выхода Death Stranding 2 и Ghost of Yotei тогда не оправдались, поэтому к его заявлениям стоит относиться с осторожностью.
Официальные представители Saber Interactive и Aspyr пока не комментировали информацию об отмене Star Wars: KOTOR Remake.
Спасибо, что не испортили мне игру детства
Такая новость, что не знаешь, радоваться или огорчаться.
Saber-то на коне, они вроде как действительно могут это вывезти. Звучит странно.
Ещё раз?)) Я думаю, что с прошлой отмены никто ничего не делал.
Я не жду. Ничего хорошего из этого не выйдет, зная нынешних биоваров. МЕ тоже. // Николай Монахов
Вопрос нужно поставить вот такой: а если даже выйдет, будет ли оно фанатам нужно и не получится ли новый Веильгвард? Как по мне, возможно даже хорошо, если слух может оказаться правдой.
Может вообще теперь игры перестать выпускать ,а то вдруг фэйлгард получится ?)Какие мы чувствительные.
за подобное только растрел, сколько можно. пусть делают, или отпинать чтобы не давали ложную надежду.
Перспективы были но видимо сплыли
хотелось бы ремейк или годный ремастер, но не хотелось бы кусок разочарования
Наверное, это к лучшему.
Ни понятно одно, а автор Syphon Filter, ничего не хочет сказать про Syphon Filter?
Конечно хочется увидеть ШЕДЕВР в новой обложке. Но и приятно слышать, что Классику не трогают.
Одно из не многих что действительно хорошо получилось в звездных войнах. Но что ж так этой серии так не везёт
Ну оно и к лучшему. Это была бы та самая игра, которая покупается по фул прайсу без всяких оффлайн активаций. Потом жалеть как о самой худшей покупке в своей жизни, ибо от оригинального KOTOR там будет чуть меньше чем нихрена. Зато будет что-то типа "жирная фемка понятно какого цвета кожи это каноничный Реван", и прочая повестка.
Когда успел ознакомиться с игрой?
новички врядли в нее будут играть, в олдфагам и ориг норм // Дэниел Фарадей
Ха ха кал в лету в ад Star Wars, ну туда ему и дорога.