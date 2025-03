Автор Syphon Filter заявил, что ремейк Star Wars: KOTOR был отменен и часть его создателей уволены

Многие поклонники Star Wars: Knights of the Old Republic уже давно ждут хоть каких-нибудь новостей о ремейке культовой ролевой игры. Проект был анонсирован еще в сентябре 2021 года, но с тех пор о его судьбе ходили лишь слухи. Теперь же, похоже, игроков ждет не долгожданный релиз, а неприятные известия. По крайней мере, так утверждает Алекс Смит — бывший руководитель Bend Studio и один из авторов Syphon Filter.

На своей странице в X (Twitter) Смит заявил, что разработка KOTOR Remake была отменена, а некоторые сотрудники Saber Interactive, работавшие над проектом, были либо переведены на другие должности, либо уволены. Если эта информация подтвердится, то это станет окончательным ударом по надеждам фанатов увидеть ремейк культовой RPG.

Хотя в прошлом ходу создатели сообщали, что разработка ремейка продолжается:

Стоит отметить, что Смит уже делился правдивыми инсайдами. Именно он заранее сообщил об анонсе новой игры от Housemarque, который действительно состоялся. Однако его прогнозы по поводу дат выхода Death Stranding 2 и Ghost of Yotei тогда не оправдались, поэтому к его заявлениям стоит относиться с осторожностью.

Официальные представители Saber Interactive и Aspyr пока не комментировали информацию об отмене Star Wars: KOTOR Remake.