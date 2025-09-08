Бывший художник Aspyr опубликовал концепт-арт ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Давно не было хороших новостей о ремейке Star Wars: Knights of the Old Republic. Проект, первоначально анонсированный на PlayStation Showcase в 2021 году, столкнулся с рядом проблем в разработке: первая версия, созданная Aspyr, была, по сообщениям, внезапно отменена, и разработка передана Saber Interactive.

Последняя информация о статусе проекта была опубликована в апреле прошлого года, когда генеральный директор Saber Interactive Мэтью Карч заявил, что игра «жива и здорова». Однако неизвестно, какая часть оригинальной работы Aspyr была отброшена. Этот фактор может существенно повлиять на то, сколько времени потребуется, чтобы увидеть ремейк, если он вообще выйдет.

Тем не менее, в сети обнаружился концепт-арт, переосмысливающий одну из локаций оригинальной игры. Иллюстрация взята с сайта концепт-художника, работавшего в Aspyr до 2021 года. На ней мы видим верхушки деревьев Кашиика, родной планеты вуки, и место, которое можно посетить в первой игре. Здесь мы видим сравнение этого концепт-арта с его версией из игры 2003 года.

Сразу видно, что команда намеревалась создать версию Кашиика с гораздо более высокой детализацией и растительностью, но, к сожалению, остаётся только гадать, как это выглядело бы в финальной версии.

Изначально игра была анонсирована как эксклюзив для PlayStation, но, по словам известного инсайдера Джеффа Грабба, Sony в итоге дистанцировалась от проекта. Поэтому следует ожидать, что если игра когда-либо выйдет, она будет доступна на большинстве современных платформ.