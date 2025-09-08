ЧАТ ИГРЫ
Star Wars: Knights of the Old Republic 17.07.2003
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
9.4 3 603 оценки

Бывший художник Aspyr опубликовал концепт-арт ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Давно не было хороших новостей о ремейке Star Wars: Knights of the Old Republic. Проект, первоначально анонсированный на PlayStation Showcase в 2021 году, столкнулся с рядом проблем в разработке: первая версия, созданная Aspyr, была, по сообщениям, внезапно отменена, и разработка передана Saber Interactive.

Последняя информация о статусе проекта была опубликована в апреле прошлого года, когда генеральный директор Saber Interactive Мэтью Карч заявил, что игра «жива и здорова». Однако неизвестно, какая часть оригинальной работы Aspyr была отброшена. Этот фактор может существенно повлиять на то, сколько времени потребуется, чтобы увидеть ремейк, если он вообще выйдет.

Saber Interactive заявила, что ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic "жив и здоров"

Тем не менее, в сети обнаружился концепт-арт, переосмысливающий одну из локаций оригинальной игры. Иллюстрация взята с сайта концепт-художника, работавшего в Aspyr до 2021 года. На ней мы видим верхушки деревьев Кашиика, родной планеты вуки, и место, которое можно посетить в первой игре. Здесь мы видим сравнение этого концепт-арта с его версией из игры 2003 года.

Сразу видно, что команда намеревалась создать версию Кашиика с гораздо более высокой детализацией и растительностью, но, к сожалению, остаётся только гадать, как это выглядело бы в финальной версии.

Изначально игра была анонсирована как эксклюзив для PlayStation, но, по словам известного инсайдера Джеффа Грабба, Sony в итоге дистанцировалась от проекта. Поэтому следует ожидать, что если игра когда-либо выйдет, она будет доступна на большинстве современных платформ.

Никита Дроздоvv

Красивый арт!

Пользователь ВКонтакте

Очень долго играл в эту пошаговую KOTOR в те времена. Тогда была Titanium 4200. // Mainframe Computer