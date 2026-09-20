Бывший сценарист SWTOR раскрыл, как слепое копирование чужого хита и жадность EA уничтожили старую BioWare

Бывший ведущий сценарист Star Wars: The Old Republic Роб Честни в подкасте Pembridge поделился подробностями о внутренних проблемах студии BioWare во время создания масштабной онлайновой ролевой игры. По его словам, вся та эпоха в индустрии была омрачена повальным стремлением издателей создать следующего убийцу World of Warcraft. Руководство и инвесторы смотрели на проект исключительно с расчетом на колоссальную прибыль, что привело к череде крайне сомнительных решений. Боевая система еще на ранних этапах вызывала споры внутри команды, а после релиза подверглась жесткой критике игроков за вторичность и слишком прямолинейное копирование механик конкурента от Blizzard. Честни отметил, что именно желание заработать на повторении чужого триумфа стало определяющим фактором покупки BioWare корпорацией Electronic Arts.

Раздувающийся масштаб разработки и жесткие контракты между издательскими гигантами в лице Electronic Arts и LucasArts быстро загнали проект в тиски дедлайнов. В студии трудилось более 300 человек, поэтому расходы на команду были колоссальными. Когда разработчики запросили дополнительный срок на полировку контента, издатели потребовали детального описания рисков. Выпуск игры в срок грозил выходом недоделанного продукта, а выделение еще 1 года требовало гигантских финансовых вливаний. Корпоративное руководство согласовало перенос релиза, однако вместе с новыми миллионами долларов студия получила запредельные финансовые обязательства.

В результате затянувшегося производства вокруг Star Wars: The Old Republic сформировались нереалистичные требования по количеству платных подписчиков. В сообществе долгие годы бытовало мнение, что проект пострадал из-за оттока пользователей и падения их числа ниже отметки в 1 млн человек. Честни подчеркнул, что ключевая проблема заключалась в другом. Игра с самого запуска даже не приблизилась к тем астрономическим показателям, которые издатель установил в качестве минимального порога окупаемости и успеха.

Недостижимость завышенных ориентиров обернулась катастрофой для всей внутренней структуры студии. В компании началась череда увольнений рядовых сотрудников, а вскоре BioWare покинули ее бессменные основатели Рэй Музика и Грег Зещук. Для Честни их уход стал тяжелым потрясением, так как именно они олицетворяли дух студии. Вскоре после этого издатель спешно перевел многопользовательскую игру на модель Free-to-Play. Если на старте менеджмент пытался копировать ежемесячную подписку успешного конкурента, то после неудачи вектор моментально сместился на микротранзакции и погоню за новыми веяниями рынка.

По признанию сценариста, эти события навсегда изменили студию и уничтожили прежние ценности. Прежде BioWare оставалась местом, где во главу угла ставились творческие принципы, однако корпоративные требования и давление инвесторов полностью вытеснили былые стандарты качества. Несмотря на последовавшую критику и тяжелый финал для команды, Честни сохранил гордость за проделанную работу над сценарием и лором. Разработчики искренне верили в созданный мир и стремились подарить игрокам качественную историю во вселенной далекой галактики.

После ухода из команды Честни продолжил карьеру в игровой индустрии и посвятил 5 лет разработке онлайнового проекта New World в подразделении Amazon Games. По его словам, производство там тоже сопровождалось серьезными трудностями и не привело к триумфальным наградам, однако принесло ценный опыт понимания корпоративных реалий. Сама Star Wars: The Old Republic до сих пор остается на плаву, служа напоминанием о временах, когда авторы пытались совместить классический ролевой сюжет с гигантскими амбициями многопользовательского жанра.