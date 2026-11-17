Моддер под ником Al1614 выпустил модификацию KOTOR Academy, которая переносит систему передвижения и сражений на световых мечах из Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy в обе части Star Wars: Knights of the Old Republic. Благодаря этому поклонники серии могут пройти знакомые ролевые игры с совершенно другой боевой механикой.

KOTOR Academy существенно меняет игровой процесс обеих частей, сохраняя оригинальные сюжетные кампании и ролевые системы. Игрокам по-прежнему доступны знакомые миры, спутники, снаряжение, способности и силы джедаев. Главное отличие заключается в отказе от прежней пошаговой боевой системы в пользу сражений в реальном времени, позволяющих самостоятельно наносить удары световым мечом, блокировать атаки, уклоняться и применять Силу непосредственно во время боя.

Изменился и принцип нанесения урона. Теперь попадание определяется фактическим контактом оружия или выстрела с противником, поэтому случайный расчёт больше не может превратить точный удар в промах. При этом характеристики персонажей сохраняют свою роль: показатель атаки и защита противника влияют на величину наносимого урона. Вместо определения вероятности промаха защита теперь уменьшает получаемые повреждения.

Система обороны также стала более интерактивной. Удерживая специальную кнопку, игрок может поднять световой меч для блокирования ударов, а правильно рассчитанный момент атаки позволяет выполнить идеальное парирование. Световые мечи способны отражать бластерные выстрелы, тогда как способности Силы применяются в реальном времени, сохраняя свои первоначальные эффекты и затраты ресурсов.

Модификация поддерживает полноценные сюжетные кампании обеих игр. При запуске пользователи могут выбрать нужную часть при наличии соответствующих игровых файлов. Несмотря на раннюю стадию разработки, обе основные сюжетные линии уже доступны для прохождения от начала до конца. Однако некоторые побочные задания и сюжетные эпизоды пока не прошли ручное тестирование, поэтому возможны ошибки.

Дополнительно предусмотрена тренировочная арена, позволяющая отрабатывать боевые навыки без влияния на прохождение основной истории. Во второй части она доступна сразу, тогда как для первой потребуется дополнительная модификация Duel Room Final 1.0. Попасть на арену можно в определённых местах игрового мира, в частности возле верстака на борту «Чёрного ястреба».

KOTOR Academy совместима и с рядом графических модификаций. Пользователи могут устанавливать улучшенные текстуры окружения, более детализированные модели оружия, новые рукояти световых мечей, а также одеяния и световые мечи Ревана. Для первой Knights of the Old Republic предусмотрена возможность добавить джедайские мантии с капюшонами, оформленные в стиле второй части. Все визуальные улучшения необязательны и не влияют на работоспособность проекта.

Управление адаптировано под бои в реальном времени. Передвижение осуществляется клавишами WASD, а прицеливание — мышью. Игроки могут переключаться между членами отряда, использовать предметы и способности Силы, менять стили боя на световых мечах и фиксировать цель. Также реализована поддержка контроллеров, переназначение кнопок через меню настроек и переключение между видом от первого и третьего лица.

Для работы KOTOR Academy необходимы Star Wars: Knights of the Old Republic II, Jedi Knight: Jedi Academy и модификация Movie Duels. Первая часть Knights of the Old Republic требуется только для запуска соответствующей кампании, тогда как для прохождения второй достаточно владеть KOTOR II. Проект поддерживает Windows 10 и Windows 11. Пока разработчик проверил совместимость только с версиями игр из Steam, хотя другие компьютерные издания также могут работать.