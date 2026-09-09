Джейсон Шрайер назвал причины бума ремейков и рассказал о проблемах ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

В своем новом видео на YouTube известный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер объяснил причины бума ремейков в игровой индустрии и на примере Star Wars: Knights of the Old Republic пояснил, как отсутствие четкого видения может погубить даже самый ожидаемый проект. Поводом для видео послужил анонс даты релиза ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2, который выйдет уже 5 ноября.

По словам Шрайера, популярность ремейков обусловлена несколькими факторами: снижением рисков для студий (так как большая часть решений по геймплею и сюжету уже принята), наличием готовой ностальгирующей аудитории, а также возможностью омолодить франшизу и подготовить почву для новых частей или кросс-промо с другими медиа. Однако проблемы начинаются там, где нет четкого ответа на вопрос: "Что мы делаем - ремейк или ремастер?". Именно эта неопределенность, по словам Шрайера, и стала камнем преткновения для ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic.

Одна из проблем, с которой они столкнулись во время работы над этой игрой, заключалась в отсутствии четкой коммуникации или четких решений относительно того, насколько это будет ремейк, а насколько - ремастер. Это было своего рода постоянным источником напряженности между руководством студии и нанятыми ими людьми,

— заявил Шрайер, описывая период, когда разработкой занималась студия Aspyr. Команда не могла определиться, будет ли это "чистое" обновление графики или более глубокая переработка классической игры, что в итоге привело к передаче проекта студии Saber Interactive .

На сентябрь 2026 года ситуация вокруг ремейка остается напряженной. Несмотря на заверения Saber Interactive, что проект жив , конкретных деталей по-прежнему мало. Студия планирует выпустить игру в 2028 году, но и сама называет эти сроки лишь "надеждой". Также ходят слухи, что повторная презентация проекта может состояться до конца 2026 года или в начале 2027-го.