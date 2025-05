Фанаты создают полную русскую озвучку Star Wars: Knights of the Old Republic

Команда энтузиастов из KotOR Russian Project продолжает работу над полной русской озвучкой культовой RPG Star Wars: Knights of the Old Republic. По словам создателей, проект близок к завершению — недавно завершилась работа над озвучкой планеты Татуин. Осталась лишь финальная локация — Манаан.

Авторы активно используют голоса профессиональных актёров дубляжа, известных по «Звёздным войнам» и не только. В озвучке участвуют голоса Хана Соло, Кайло Рена, Кэла Кестиса, а также персонажей из других франшиз: Бэтмена, Венома, Элронда, Джека Воробья, Эцио Аудиторе, Джеки Чана и многих других.

В свежем выпуске команда показала, как проходил процесс дубляжа Татуина, и поделилась приблизительными сроками релиза.