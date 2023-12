"Игра, которой мы очень гордимся": Глава игрового подразделения Disney высказался по поводу ремейка Star Wars KOTOR

Ремейк Star Wars KOTOR и по сей день окутан тайной: анонсированный более двух лет назад как эксклюзив для PS5, ремейк одной из самых любимых фанатами "Звездных войн" видеоигр до сих пор не показал себя даже официальным скриншотом.

Разработка этого проекта с самого начала казалась проблематичной, судя по сообщениям, в которых даже предполагалась смена команды разработчиков, поскольку и Embracer, и Disney, похоже, были недовольны достигнутым прогрессом.

В последний месяц появились и другие весьма тревожные сообщения: от предположений о том, что над проектом уже почти никто не работает, до якобы имевшей место его отмены, которая затем была оперативно опровергнута. Но увидит ли ремейк Star Wars Knights of the Old Republic наконец свет или ему суждено быть навсегда заброшенным?

Чтобы попытаться пролить свет на этот вопрос, Axios взял интервью у главы игрового подразделения Disney Шона Шоптоу, который дал понять, что эта игра очень важна для компании:

Я мало что могу сказать по причинам, которые, надеюсь, очевидны, но [Star Wars] KOTOR - невероятно популярная игра, которой мы очень гордимся и на которую, как нам кажется, по-прежнему есть большой спрос. Пожалуй, на этом я остановлюсь.

В компании Disney намекают, что намерены добиться того, чтобы Star Wars KOTOR Remake действительно была разработана, хотя и не раскрывают никаких конкретных деталей по этому вопросу. Если текущий проект не будет завершен, существует реальная возможность того, что компания Микки Мауса продолжит поиск других потенциальных партнеров.

В том же интервью Шон Шоптоу также прокомментировал слухи о том, что Disney заинтересована в приобретении компаний, специализирующихся на видеоиграх, подчеркнув, что он доволен текущими соглашениями, заключенными с его партнерами. Во всяком случае, в данный момент, разумеется.