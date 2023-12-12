"Игра, которой мы очень гордимся": Глава игрового подразделения Disney высказался по поводу ремейка Star Wars KOTOR

Ремейк Star Wars KOTOR и по сей день окутан тайной: анонсированный более двух лет назад как эксклюзив для PS5, ремейк одной из самых любимых фанатами "Звездных войн" видеоигр до сих пор не показал себя даже официальным скриншотом.
Разработка этого проекта с самого начала казалась проблематичной, судя по сообщениям, в которых даже предполагалась смена команды разработчиков, поскольку и Embracer, и Disney, похоже, были недовольны достигнутым прогрессом.
В последний месяц появились и другие весьма тревожные сообщения: от предположений о том, что над проектом уже почти никто не работает, до якобы имевшей место его отмены, которая затем была оперативно опровергнута. Но увидит ли ремейк Star Wars Knights of the Old Republic наконец свет или ему суждено быть навсегда заброшенным?
Чтобы попытаться пролить свет на этот вопрос, Axios взял интервью у главы игрового подразделения Disney Шона Шоптоу, который дал понять, что эта игра очень важна для компании:
Я мало что могу сказать по причинам, которые, надеюсь, очевидны, но [Star Wars] KOTOR - невероятно популярная игра, которой мы очень гордимся и на которую, как нам кажется, по-прежнему есть большой спрос. Пожалуй, на этом я остановлюсь.
В компании Disney намекают, что намерены добиться того, чтобы Star Wars KOTOR Remake действительно была разработана, хотя и не раскрывают никаких конкретных деталей по этому вопросу. Если текущий проект не будет завершен, существует реальная возможность того, что компания Микки Мауса продолжит поиск других потенциальных партнеров.
В том же интервью Шон Шоптоу также прокомментировал слухи о том, что Disney заинтересована в приобретении компаний, специализирующихся на видеоиграх, подчеркнув, что он доволен текущими соглашениями, заключенными с его партнерами. Во всяком случае, в данный момент, разумеется.
Ага, настолько гордимся, что когда-то решили и вовсе не считать сюжет и лор по котору каноном. Двуличие это про дисней.
Вы-то здесь вообще причём? К счастью, вашего Диснея тогда рядом не валялось (вроде как).
выкупили права на исторические факты, было ваше стало наше
Пардон, ДИСНЕЙ гордится? Вообще-то им гордиться должны БиоВар (старый состав), Дрю Карпишин и ЛукасАртс. Дисней там даже не курил рядом.
Это мягкий намек, что гордиться диснею больше нечем, ведь вселенную они успешно закопали.
>очень гордимся
Нюх-нюх, пахнет повесточкой.
Надеюсь к 2025 хотябы гемплей покажут.
игру отменили. Её не было
Официально никто не говорил об отмене игры.
Как можно гордится тем чего нет.. Это всё равно что гордится тем что ничего не изобрёл в этой жизни, ни снял ни одного фильма, не нарисовал ни одной картины, не породил детей.. Амерские шизоиды..
Одна из самых любимых игр, по некогда любимой вселенной. Как можно было все проср*ть я не понимаю. Вот что что, а игры и фильмы раньше делали шикарными. А не поганый штамп из раза в раз, как сейчас.