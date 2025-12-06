Инсайдер намекает на новый показ ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Несколько дней назад инсайдер индустрии Kurakasis сообщил, что новая игра по вселенной «Звёздных войн» будет анонсирована «очень скоро». Хотя точная дата пока не объявлена, следующим крупным игровым событием в календаре является церемония The Game Awards, которая состоится в конце этого месяца, что делает её вероятным местом анонса.
Теперь же он уточнил, что название заканчивается на "The Old Republic". Вероятно, речь идёо о давно замороженном ремейке Knights of the Old Republic. Анонсированный в 2021 году, проект был отложен на неопределённый срок в 2022 году, после чего разработка перешла от Aspyr Media к Saber Interactive. Обновлений было мало, но руководство Saber неоднократно заявляло, что ремейк всё ещё находится в разработке и остаётся приоритетным.
Премия The Game Awards 2025 состоится в ночь с четверга на пятницу, с 11 на 12 декабря, начало в 03:30 МСК.
Ещё один классический хит испортят.
Я - реалист. Смотрю на вещи реально, без розовых очков.
Сами будете плеваться от этого римейка, если он выйдет.
ты это пишешь про почти все новые игры
Почему конец месяца?!)
Вериться с трудом, но посмотрим. А с датой выхода этой игры уже в мем превращается, также как и с Half Life 3, фанаты до сих пор думают что её разрабатывают 🤔
Так же как и Splinter cell
Я заскринил и новость, и твой коммент. После анонса Халфы 3 я тебе сюда напишу — будешь делать разбег в окно... или об стену. Как душе будет угодно)
В данном состоянии контента по этой вселенной, это скорее звучит как угроза...
"ИНСАЙДЕР" "НАМЕКАЕТ"