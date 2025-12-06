ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars: Knights of the Old Republic 17.07.2003
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
9.4 3 668 оценок

Инсайдер намекает на новый показ ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

monk70 monk70

Несколько дней назад инсайдер индустрии Kurakasis сообщил, что новая игра по вселенной «Звёздных войн» будет анонсирована «очень скоро». Хотя точная дата пока не объявлена, следующим крупным игровым событием в календаре является церемония The Game Awards, которая состоится в конце этого месяца, что делает её вероятным местом анонса.

Теперь же он уточнил, что название заканчивается на "The Old Republic". Вероятно, речь идёо о давно замороженном ремейке Knights of the Old Republic. Анонсированный в 2021 году, проект был отложен на неопределённый срок в 2022 году, после чего разработка перешла от Aspyr Media к Saber Interactive. Обновлений было мало, но руководство Saber неоднократно заявляло, что ремейк всё ещё находится в разработке и остаётся приоритетным.

Премия The Game Awards 2025 состоится в ночь с четверга на пятницу, с 11 на 12 декабря, начало в 03:30 МСК.

35
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Ahnx

Ещё один классический хит испортят.

"Тень не может творить, не может создавать ничего по‑настоящему нового"

(c)

11
MNM 777
7
Ahnx MNM 777

Я - реалист. Смотрю на вещи реально, без розовых очков.

Сами будете плеваться от этого римейка, если он выйдет.

6
MNM 777 Ahnx

ты это пишешь про почти все новые игры

PVV DIT
является церемония The Game Awards, которая состоится в конце этого месяца
Премия The Game Awards 2025 состоится в ночь с четверга на пятницу, с 11 на 12 декабря

Почему конец месяца?!)

5
CRAZY rock GAME

Вериться с трудом, но посмотрим. А с датой выхода этой игры уже в мем превращается, также как и с Half Life 3, фанаты до сих пор думают что её разрабатывают 🤔

3
Andreiad

Так же как и Splinter cell

Max Dibister

Я заскринил и новость, и твой коммент. После анонса Халфы 3 я тебе сюда напишу — будешь делать разбег в окно... или об стену. Как душе будет угодно)

Хевель

В данном состоянии контента по этой вселенной, это скорее звучит как угроза...

3
PoloVec

"ИНСАЙДЕР" "НАМЕКАЕТ"

2