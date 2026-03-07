Инсайдер: ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic могут вновь показать в этом году

В сети появились новые слухи о ремейке культовой RPG Star Wars: Knights of the Old Republic. По словам инсайдера, знакомого с проектом, разработка идёт хорошо, а игру могут вновь представить публике уже в 2026 году.
О ремейке почти не было новостей с момента анонса несколько лет назад. Недавно креативный директор Saber Interactive Тим Уиллитс снова подтвердил, что проект всё ещё находится в разработке, однако подробностей раскрывать не стал.
При этом инсайдер и автор YouTube-канала 100% Star Wars заявил, что видел материалы из текущей версии игры. По его словам, ремейк производит очень сильное впечатление, а решение отказаться от предыдущей версии проекта и начать разработку заново было правильным. Если всё будет идти по плану, новую демонстрацию игры могут провести позже в этом году.
Он также рассказал немного о ранней версии ремейка, которую разрабатывала студия Aspyr. По его словам, та версия делала гораздо больший упор на экшен. Боевая система напоминала смесь сражений из Star Wars Jedi: Fallen Order и механики паузы, похожей на систему из Final Fantasy VII.
Как именно выглядит текущая версия ремейка от Saber Interactive, пока неизвестно. Также остаётся открытым вопрос, продолжает ли Sony участвовать в проекте, ведь изначально игру анонсировали на презентации State of Play.
Официальной даты выхода у ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic по-прежнему нет, однако, судя по последним сообщениям, работа над игрой продолжается.
Хотелось бы. Конечно, тех эмоций, когда ты в первый раз осознаешь, что Реван - это ты, а джедаи тебя используют, уже не пережить, но в качестве ностальгии хотелось бы еще раз пройти, уже с графонием. Лично меня это и перетянуло на темную сторону. Вообще, этот поворот один из самых крутых в истории игр, я даже не знаю, что еще может с этим сравниться. Детектив Шелби мб. Жду ремейк.
наверное опять покажут арты
Не жду от игры ничего кардинального, спустя 20+ лет любые улучшения пойдут на пользу. Главное - чтобы её просто не запороли, иначе кроме дилогии "TFU" хороших игр по ЗВ вообще не останется.
Погодите-ка, про систему МОРАЛИ и ВЫБОРА ничего не было сказано! Как эти две штуки изменили, как они будут работать и так далее!! Надеюсь, показ произойдёт и на нём расскажут о системе МОРАЛИ (Jedi/Sith) и покажут её в деле!!!
Надеюсь сюжет сильно менять не будут.