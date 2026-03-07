Инсайдер: ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic могут вновь показать в этом году

В сети появились новые слухи о ремейке культовой RPG Star Wars: Knights of the Old Republic. По словам инсайдера, знакомого с проектом, разработка идёт хорошо, а игру могут вновь представить публике уже в 2026 году.

О ремейке почти не было новостей с момента анонса несколько лет назад. Недавно креативный директор Saber Interactive Тим Уиллитс снова подтвердил, что проект всё ещё находится в разработке, однако подробностей раскрывать не стал.

При этом инсайдер и автор YouTube-канала 100% Star Wars заявил, что видел материалы из текущей версии игры. По его словам, ремейк производит очень сильное впечатление, а решение отказаться от предыдущей версии проекта и начать разработку заново было правильным. Если всё будет идти по плану, новую демонстрацию игры могут провести позже в этом году.

Он также рассказал немного о ранней версии ремейка, которую разрабатывала студия Aspyr. По его словам, та версия делала гораздо больший упор на экшен. Боевая система напоминала смесь сражений из Star Wars Jedi: Fallen Order и механики паузы, похожей на систему из Final Fantasy VII.

Как именно выглядит текущая версия ремейка от Saber Interactive, пока неизвестно. Также остаётся открытым вопрос, продолжает ли Sony участвовать в проекте, ведь изначально игру анонсировали на презентации State of Play.

Официальной даты выхода у ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic по-прежнему нет, однако, судя по последним сообщениям, работа над игрой продолжается.