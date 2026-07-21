Инсайдеры предрекают скорый повторный анонс ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Похоже, что многострадальная разработка ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic наконец-то встала на стабильные рельсы и постепенно приближается к финишной прямой. И хотя сами разработчики из Saber Interactive молчат и не спешат публично рассказывать о проекте, информационное поле вокруг игры начинает оживать. Вслед за недавними оптимистичными намеками на релиз, в сети появились слухи о полноценном «повторном анонсе».

Свежей информацией поделился авторитетный блогер с YouTube-канала «100% Star Wars». На этот раз блогер, ссылаясь на собственные проверенные источники внутри студии Saber Interactive, сообщил, что глобальная маркетинговая кампания ремейка стартует уже в самом ближайшем будущем.

Согласно плану издателя, официальный повторный показ игры запланирован на конец текущего 2026 года. Наиболее вероятными площадками для такого масштабного дебюта инсайдеры называют европейскую выставку Gamescom, до старта которой остался ровно месяц - конец августа, либо же декабрьскую церемонию награждения The Game Awards — традиционное место для самых громких мировых премьер.

Тем не менее, автор ролика сделал ремарку. Индустрия видеоигр сейчас крайне непредсказуема, и даже несмотря на отличные текущие темпы производства, планы могут измениться в любой момент. В случае задержки или форс-мажоров пиар-отдел вполне может сдвинуть показ с зимы на начало 2027 года — например, приурочив громкий релиз трейлера к крупнейшему тематическому фестивалю Star Wars Celebration, который пройдет в начале весны следующего года.

Как бы там ни было, одно ясно точно: 2027 год станет официальным стартом активного продвижения проекта.