Издатель ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic уклонился от ответа на вопрос о статусе разработки ©

Издатель ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic уклонился от ответа на вопрос о статусе разработки самым классическим способом.

Сегодня, 24 мая, издатель Embracer провел брифинг для инвесторов, на котором генеральный директор компании Ларс Вингефорс отвечал на вопросы. Один из вопросов, как передает ниже репортер Axios Стивен Тотило, касался статуса ремейка KOTOR, на что Вингефорс просто ответил "У меня нет комментариев".

Если это расстраивает вас, фанаты KOTOR, то подождите, что будет дальше: Вингефорс собирался сказать еще что-то о проекте, но интервьюер перебил его, полностью прервав реплику.

Если вы хотите посмотреть остальную часть брифинга Вингефорса для инвесторов, как генеральный директор Embracer пытается справиться с вопросами о том, почему сделка по покупке издателя за 2 миллиарда долларов в конечном итоге сорвалась, посмотрите видео ниже.

Вопрос о статусе ремейка KOTOR возник на фоне прошлогоднего отчета, в котором утверждалось, что дела идут не очень хорошо. По слухам, после неудачной внутренней демонстрации ремейк был снят с Aspyr Media и передан Saber Interactive для дальнейшего производства.

Почти год спустя Embracer так и не прояснила ситуацию вокруг ремейка KOTOR, и фанаты, по сути, остались в неведении. Ремейк KOTOR был анонсирован еще в 2021 году, и, поскольку после этого об игре ничего не известно, легко понять, почему фанаты испытывают некоторое беспокойство и недоумение. На днях журналист Джефф Грабб высказал мнение, что игра вообще может никогда не выйти из-за проблем в разработке. А блогер добавил некоторых новых подробностей, вместе с уверенностью, что игра еще жива.

Есть и те, кто отчаянно надеется, что ремейк KOTOR появится на одной из многочисленных летних выставок в ближайшие несколько недель. Сегодня, 24 мая, состоится PlayStation Showcase for May 2023, и, учитывая, что ремейк является эксклюзивом для консоли PS5, не исключено, что он может появиться именно здесь.