Комментарии креативного директора Saber предполагают, что ремейк Star Wars KOTOR все еще в разработке

Тим Уиллитс, главный креативный директор Saber Interactive, недавно поделился некоторой информацией об играх, над которыми они работают. Уиллитс заявил, что студия в настоящее время работает над несколькими играми в разных жанрах; однако все игры, о которых идёт речь «все еще находятся в разработке». Это заявление заставило многих предположить, что ремейк KOTOR все еще находится в разработке.
Подробности о ремейке KOTOR были скудными с тех пор, как игра была анонсирована в 2021 году. С тех пор Embracer Group рассказывала обо всех играх в разработке «по состоянию на 24 мая 2023 года». В список вошли такие игры, как Tomb Raider (окончательное название будет объявлено), Warhammer 40,000 Space Marine 2, Remnant 2, Ride 5 и ремейк Star Wars: KOTOR.
Оригинальная KOTOR была выпущена в 2003 году, и игрокам пришлось стать последней надеждой Ордена джедаев и овладеть мощью Силы, чтобы спасти Республику. Игра имеет уникальный опыт Star Wars RPG с уникальными персонажами, существами, транспортными средствами и планетами.
Когда они уже определяться?
Производственный ад..
з.ы. после реорганизации Embracer поумерили пыл, так что если игра и выйдет, то наверное ещё не скоро, увы..
Как Bloodlines 2, но тот судя по всему хотя бы выйдет
Пофиг уже. Это я как большой почитатель оригинальных игр и вселенной ЗВ с горечью говорю. Пофиг. Уставать стал от этих "ох*енных историй" и подростковой нерешительностью авторов. Пусть Реван и его история останутся не затронуты халтурой и современным видением, раз уж люди сами не решаются заняться этой историей.
доят франшизу и божественный продукт как могут...пдры...