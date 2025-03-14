Комментарии креативного директора Saber предполагают, что ремейк Star Wars KOTOR все еще в разработке

Тим Уиллитс, главный креативный директор Saber Interactive, недавно поделился некоторой информацией об играх, над которыми они работают. Уиллитс заявил, что студия в настоящее время работает над несколькими играми в разных жанрах; однако все игры, о которых идёт речь «все еще находятся в разработке». Это заявление заставило многих предположить, что ремейк KOTOR все еще находится в разработке.

Подробности о ремейке KOTOR были скудными с тех пор, как игра была анонсирована в 2021 году. С тех пор Embracer Group рассказывала обо всех играх в разработке «по состоянию на 24 мая 2023 года». В список вошли такие игры, как Tomb Raider (окончательное название будет объявлено), Warhammer 40,000 Space Marine 2, Remnant 2, Ride 5 и ремейк Star Wars: KOTOR.

Оригинальная KOTOR была выпущена в 2003 году, и игрокам пришлось стать последней надеждой Ордена джедаев и овладеть мощью Силы, чтобы спасти Республику. Игра имеет уникальный опыт Star Wars RPG с уникальными персонажами, существами, транспортными средствами и планетами.