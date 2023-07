Легендарному ролевому экшену Star Wars: Knights of the Old Republic исполнилось 20 лет! ©

Одной из лучших игр по вселенной "Звёздные войны", подарившей игрокам десятки часов увлекательного геймплея, Star Wars: Knights of the Old Republic, сегодня исполнилось целых 20 лет. Одной из причин успеха проекта является успешная реализация многих задуманных идей. Ещё в апреле 2003 года директор проекта Кейси Хадсон заявил, что игра почти в точности соответствовала тому, какой её представляли разработчики в 2000 году.

В июле 2000 года BioWare объявила, что они работают с LucasArts над созданием ролевой видеоигры по вселенной "Звездные войны" для ПК и консолей следующего поколения. Генеральный директор BioWare Грег Зещук прокомментировал, что "Возможность создать богато детализированную новую главу во вселенной "Звездных войн" невероятно увлекательна для нас. Для нас большая честь работать с чрезвычайно талантливыми людьми из Lucas Arts, разрабатывая ролевую игру, основанную на одной из самых громких лицензий в мире". Проект был официально представлен, как Star Wars: Knights of the Old Republic, на выставке E3 2001. На тот момент игра находилась в разработке около шести месяцев. "Подготовка к производству началась в 2000 году, но обсуждения начались еще в 1999 году", - сказал Майк Галло из LucasArts. "Первые реальные электронные письма были отправлены в октябре или ноябре 99-го. Именно тогда мы впервые начали общаться с BioWare. Но какая-то действительно серьезная работа, наконец, началась в начале 2000 года".

Решение о создании игры за четыре тысячи лет до "Звездных войн: Эпизод I – Призрачная угроза" стало одной из первых известных подробностей о проекте. LucasArts предоставила BioWare возможность выбора настроек для игры. "LucasArts обратилась к нам и сказала, что мы могли бы сделать игру по второму эпизоду", - сказал генеральный директор BioWare Рэймонд Музыка. "Или LucasArts сказали, что мы могли бы вернуться на 4000 лет назад, а это период, который почти не освещался ранее". BioWare решила установить действие игры за четыре тысячи лет до фильмов, поскольку это давало им большую творческую свободу. Они стремились создать контент, похожий на контент из фильмов, но достаточно отличающийся, чтобы стать определенным предшественником. Концептуальная работа должна была быть отправлена на "ранчо" для утверждения к использованию. Музыка отметил, что очень немногое из их содержания было отвергнуто: "Это было больше похоже на "Не могли бы вы просто сделать его голову такой, а не эдакой". Так что все это было вполне осуществимо. Были высказаны хорошие предложения, и они сделали игру лучше, так что мы были рады их выполнить. Это был действительно хороший процесс, и я думаю, мы были приятно удивлены тем, насколько легко было работать с LucasArts". Зещук сказал, что "В целом, мы были действительно довольны результатами. Мы чувствовали, что у нас достаточно свободы, чтобы по-настоящему создать что-то замечательное".

Галло рассказал, что BioWare и LucasArts стремились к тому, чтобы продолжительность игрового процесса составляла около шестидесяти часов: "В Baldur's Gate было 100 часов игрового процесса или больше. Время прохождения Baldur's Gate 2 составило 200 часов... Мы говорим о меньшем сроке [для Knights of the Old Republic], значительно меньшем, но даже если он на 60 процентов меньше, то все равно это 100 часов. Итак, наша цель по игровому времени - 60 часов. У нас так много областей, которые мы создаем - миры, космические корабли, тому подобные вещи для исследования, - так что у нас масса игрового процесса".

Директор проекта Кейси Хадсон сказал, что одним из величайших достижений и одним из величайших рисков была боевая система. "Мы хотели создать что-то, что объединило бы стратегические аспекты наших серий Baldur's Gate и Neverwinter Nights, но представило бы это в быстром, кинематографичном 3D-экшене", - сказал Хадсон. "Это потребовало от нас создать что-то, чего на самом деле раньше не делалось". Создание системы было непростой задачей из-за множества факторов, которые необходимо было учесть и которые было трудно визуализировать. Разработчики намеревались сделать игровой процесс более открытым. Галло сравнил некоторые ситуации с Deus Ex: "У вас есть несколько способов пройти через область, и для этого вам может понадобиться персонаж, обладающий определенным навыком".

В то время как основная игра, графический движок и сюжет были разработаны BioWare, LucasArts работала над звуковым сопровождением проекта. Knights of the Old Republic содержит триста различных персонажей и пятнадцать тысяч речевых строк. "Одна полная копия сценария "Рыцарей Старой Республики" занимает 10 5-дюймовых переплетов", - отметила менеджер отдела озвучивания Дарра О'Фаррелл. Был собран актерский состав примерно из ста актеров озвучивания, включая Эда Аснера, Рафаэля Сбарджа, Итана Филлипса, Дженнифер Хейл и Фила Ламарра. "К счастью, в игре такого масштаба легко заставить актера сыграть нескольких разных персонажей и разбросать эти роли по всей игре, так что вы никогда не заметите, что это тот же самый актер, которого вы слышали ранее", - сказал О'Фаррелл.

Озвучивание началось за шесть месяцев до выхода бета-версии игры. Команде по озвучиванию был предоставлен готовый на 90% сценарий для работы. "Во время записи было внесено несколько изменений, но большая часть из оставшихся 10 процентов будет рассмотрена на нашей сессии звукозаписи", - сказал О'Фаррелл. "Сессия звукозаписи проводится в самом конце проекта, где мы фиксируем проблемы с производительностью, обучающие реплики, словесные подсказки и все остальное, что мы могли упустить из виду". Запись игры размером с Knights of the Old Republic обычно занимала семь недель; две недели записи в течение всего дня и всей ночи означали, что LucasArts смогла записать все голоса за пять недель. Актеры записывались по одному, поскольку нелинейный характер игры означал, что записывать более одного актера одновременно было слишком сложно и дорого.

Большая часть записанных диалогов была произнесена на галактическом бейсике (представленном английским языком); однако около десятой части сценария было написано на хаттском. Майк Галло использовал книгу Бена Бертта "Звездные войны: галактический разговорник и путеводитель" для перевода с английского на хаттский. "Ключом к записи диалогов с инопланетянами является подбор подходящего актера на роль, - сказал О'Фаррелл. - На протяжении многих лет я видел, как актеры чувствовали себя в хаттезе как рыба в воде, но верно и обратное. В прошлом мне приходилось зачитывать актеру (когда актер копировал мое исполнение) 150 с лишним хаттских строк, чтобы заставить это сработать".

Пример музыкальной композиции:

Для создания партитуры игры был подписан контракт с удостоенным наград композитором Джереми Соулом. "Это будет партитура "Звездных войн", но все это будет оригинальным, и, вероятно, то, что останется, - это темы Силы и тому подобное", - сказал Галло. Соул не смог написать полную оркестровую партитуру для Knights of the Old Republic из-за технических ограничений: "В то время у нас была только MIDI-система со скоростью 8 мегабит в секунду. Это было по последнему слову техники... Мне приходилось обманывать людей, заставляя их думать, что они слышат полный оркестр. Я писал деревянные духовые и барабаны, или деревянные духовые, рожки и барабаны, или струнные, барабаны и духовые инструменты. Я не мог руководить всем оркестром сразу, это было невозможно".