Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic может получить новый анонс на The Game Awards 2026. Об этом сообщил инсайдер 100% Star Wars, который считается достаточно надёжным источником утечек по Star Wars и, в частности, информации о разработке KOTOR Remake.
По его словам, презентация игры на The Game Awards уже некоторое время значится в планах. Ещё в январе ему сообщили, что мероприятие станет предполагаемой площадкой для анонса, и, согласно последним сведениям, эти планы до сих пор не изменились.
При этом инсайдер подчёркивает, что окончательно всё станет известно в ближайшее время. Официального подтверждения участия ремейка в шоу пока нет.
Только не сраный синематик, я хз как это должно поднять больше хайпа к игре, трейлер с элементами геймплея на минуты 3, с показам персонажей, более чем сойдет, было бы хорошо если бы по DIvinity Ларианы чето подвезли, первый трейлер был отвал башки, и чета по Ведьмак 4 новое. Exodus и The Expanse пилятся, ну вот и в принципе все, вряд ли удивят какими-то новинками еще.
Сделай супер графоний для неё, оставьте такую же механику, как в оригинале и можно ради неё взять даже отпуск😍🤩🤝 // Rogal Dorn