Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic может получить новый анонс на The Game Awards 2026. Об этом сообщил инсайдер 100% Star Wars, который считается достаточно надёжным источником утечек по Star Wars и, в частности, информации о разработке KOTOR Remake.

По его словам, презентация игры на The Game Awards уже некоторое время значится в планах. Ещё в январе ему сообщили, что мероприятие станет предполагаемой площадкой для анонса, и, согласно последним сведениям, эти планы до сих пор не изменились.

При этом инсайдер подчёркивает, что окончательно всё станет известно в ближайшее время. Официального подтверждения участия ремейка в шоу пока нет.