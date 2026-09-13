Пять лет спустя KOTOR Remake всё ещё показывает одну и ту же сцену - Lucasfilm лишь напомнила, что игра существует

Lucasfilm Games включила ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic и Star Wars Eclipse в новый ролик с главными играми компании. Казалось бы, это обычная подборка проектов, но есть важная деталь: оба проекта были анонсированы ещё в 2021 году, а нового геймплея за это время так и не появилось.

В случае с KOTOR Remake ситуация особенно показательна. В ролике снова использованы кадры из самого первого трейлера с Реваном, поэтому спустя пять лет игрокам фактически показали ту же сцену, которую они видели при анонсе. При этом появление игры в подборке хотя бы подтверждает, что проект не отменён.

Ремейк KOTOR пережил непростой период разработки и смену команды, из-за чего информации о нём практически не было. Сейчас Lucasfilm снова упоминает игру среди своих будущих проектов, однако никаких новых кадров, даты выхода или подробностей о текущем состоянии разработки компания не раскрыла.

Похожая ситуация и со Star Wars Eclipse: игра также появилась в ролике с давно знакомыми кадрами. Пока получается, что спустя пять лет оба проекта живы прежде всего благодаря редким напоминаниям Lucasfilm об их существовании.