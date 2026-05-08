Работа над русской озвучкой Star Wars: Knights of the Old Republic вышла на финишную прямую - выпущена демоверсия

Команда русской озвучки Star Wars: Knights of the Old Republic сообщила, что работа над локализацией первой части практически завершена. По словам авторов проекта, сейчас готово около 95% всей игры, а полноценный релиз ожидается в ближайшие два месяца.

В настоящее время команда занимается тестированием, исправлением ошибок, обработкой звука и финальной настройкой таймингов реплик, включая женский вариант главного героя. Разработчики отмечают, что масштаб KotOR оказался значительно больше ожидаемого из-за огромного количества вариативных диалогов и сюжетных развилок.

Чтобы ускорить тестирование и получить обратную связь от игроков, авторы выпустили демо локализации с двумя полностью озвученными локациями — Эндар Спайр и Тарисом. Именно на этих этапах команда проверяет стабильность работы локализации, синхронизацию субтитров и корректность разделения мужских и женских реплик.

Также игрокам рекомендуют установить OpenAL и DSOAL для работы оригинальных эффектов окружения — реверберации в ангарах, пещерах и других помещениях. По словам команды, эти звуковые особенности были предусмотрены самими разработчиками игры.

Авторы проекта отдельно подчеркнули, что в данный момент не проводят сбор средств. Дополнительные записи и исправления оплачиваются за счёт собственных средств команды и поддержки подписчиков Boosty и VK Donut.

